Les développeurs de Zelda Twilight Princess HD n’auraient pas été approchés par Nintendo

La grande rumeur qui commence a revenir tous les ans concernant les sorties dans anciens jeux Zelda 3D sur Nintendo Switch continue de faire parler d’elle, aujourd’hui c’est Tantalus, l’équipe a l’origine du portage WiiU en 2016 qui prends la parole a ce sujet.

Tantalus est un développeur tiers travaillant étroitement avec Nintendo sur les portages HD de Zelda, leurs derniers travaux en date se sont fait sur le portage de Skyward Sword HD sur Nintendo Switch l’an passé.

C’est donc au micro du podcast « Fragments of Silicon » que le PDG de l’entreprise, Tom Crago, s’est exprimé au sujet de ces rumeurs sur un portage de Twilight Princess sur Nintendo Switch.

Ce dernier aurait dit ceci :

Non, Nintendo ne nous ont pas contactés et évidemment que nous aimerions le faire [porter Twilight Princess HD sur Switch].

Notre fonctionnement avec nos amis japonais est simple, nous souhaitons travailler a la moindre occasion possible sur l’un de leurs titres. Il y a constamment un dialogue entre nos deux entreprises, souvent il y a du temps qui passe entre deux titres et des idées peuvent être lancées a n’importe quel moment.

Dans le cas de Skyward Sword HD beaucoup de temps a passé et soudainement un e-mail est arrivé nous demandant « Considereriez vous de porter Skyward Sword sur Nintendo Switch ? » auquel nous avons immédiatement répondu « Bien sûr que nous allons le faire ! »

Ce procédé était le même en 2015 lorsque nous avons travaillé sur le portage de Twilight Princess sur WiiU.