Mages and Treasures (Nintendo Switch) – Le test

Le jeu indépendant a su se faire une place de choix sur nos Nintendo Switch avec un nombre de titres de qualités qui frôle l’indécence. Malheureusement, chercher à profiter d’une telle réussite pour proposer une expérience réalisée en quelques semaines, en étant gentil, et ainsi tenter de récolter les lauriers semés par des développeurs de talent est devenu une pratique courante sur l’eShop. À nous alors, testeurs émérites ou non, de trier le grain de l’ivraie pour permettre à nos lecteurs ainsi éclairés de choisir plus facilement ces titres qui ne bénéficient que trop rarement de publicité. Et c’est pourquoi il est maintenant temps d’aborder Mages and Treasures, développé par le studio LightUP, formé d’un unique individu, Juliano Lima, et qui arrive sur nos consoles.

Quatre-vingt-dix minutes pour vivre

Réaliser un titre en solitaire semble difficile de nos jours et pourtant de plus en de développeurs tentent le pari de la liberté totale pour nous offrir leur vision du jeu vidéo. Le succès de telle production est bien souvent limité et pourtant de vraies pépites arrivent régulièrement sur nos consoles pour notre plus grand plaisir. Mais il y a aussi un nombre incroyable de titres sans saveurs réalisés sur des moteurs de jeu trop restreints qui inondent chaque jour l’eShop.

Savoir que ce Mages and Treasures a été développé via GameMaker refroidit tout de suite nos ardeurs. Et malheureusement, ce n’est pas la suite qui va nous donner tort. Pourtant une petite introduction nous accueille sympathiquement. Nous y apprenons que notre avatar, un mage, vient de se faire dérober son bien le plus précieux. Quel est-il et pourquoi ce vol ? Des questions auxquelles nous aurons des réponses après avoir vaincu le dernier boss du jeu.

Malheureusement celui-ci apparaît après seulement quatre-vingt-dix minutes de jeu. Et nous ne parlons pas d’un speedrun, mais bien d’un 100 %. En une unique session de jeu, nous avons pu découvrir à quel point le titre de LightUP n’avait que peu d’intérêt pour le joueur. Que ce soit son système de jeu, ses mécaniques de gameplay ou sa partie graphique. Rien ne vient jamais rehausser le niveau.

Mages and Treasures est un Twin Stick shooter un peu bancal dans lequel notre personnage se déplace en 2D librement au stick gauche tandis que son sort ne peut se lancer que dans l’une des quatre directions, nord, sud, est et ouest. Un choix déjà étrange pour un Twin Stick, qui de plus peut se montrer imprécis au stick.

La symétrie c’est joli

Nous devons donc éliminer des ennemis pour débloquer des passages ainsi que résoudre de très petits puzzles sans saveurs pour en débloquer d’autres. Le problème c’est que le level design utilise la symétrie à outrance. Sur les quatre-vingt-dix minutes passées à jouer, la moitié se fait devant des moitiés de niveaux déjà visités. L’ennui arrive très vite et s’il ne dure pas longtemps, c’est seulement car nous terminons très vite notre aventure.

Les puzzles sont d’une tristesse sans nom, ils consistent juste à pousser des caisses sur des interrupteurs. Malheureusement, ce qui pourrait amener à se creuser nos méninges n’a bénéficié d’aucune réflexion et peu importe que nous soyons doué ou pas, il est tout à fait possible de faire n’importe quoi, dans n’importe quel ordre et sans aucune logique tout en réussissant à finir par trouver la solution, et rapidement en plus.

Les graphismes sont moins limités, mais une fois une zone commencée, les assets ne se renouvellent jamais, et surtout, le chara design des monstres que nous allons devoir combattre est proche de zéro, sans parler de leur type d’attaque, qui se limite à deux durant toute la durée du jeu. Soit, ils nous foncent dessus, soit, ils envoient un projectile et ce sera tout. Les boss sont encore pires vu que seul le boss final aura un quelconque intérêt en nous demandant un peu de réflexion et de doigté. Pour le reste, c’est l’encéphalogramme plat.

Et ce manque de variations pourrait encore passer sachant que ce projet est l’œuvre d’une unique personne. Mais des bugs de collision avec les murs ainsi que des bugs de détection de nos projectiles sur nos ennemis font une apparition disgracieuse et pénible très tôt dans la partie nous obligeant parfois à devoir recommencer un tableau sans autre raison que celle d’être coincé entre un tonneau et un mur d’herbe qui ne veut plus nous lâcher.