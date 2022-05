Take-Two plancherait sur 8 nouvelles versions de ses anciens jeux

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Take-Two est un distributeur que vous devez forcément connaitre… En effet, il possède des licences connues comme la série Grand Theft Auto ou encore Bioschock, Mafia et Borderlands (sans oublier la gamme 2K Sports)…

La société s’est également plié à l’exercice périodique du rapport financier et celui-ci indique que Take-Two envisage de sortir 8 nouveaux jeux tirés d’anciens jeux entre 2023 et 2025… On ne sait pas trop s’il s’agit de nouveaux jeux, ou alors de Remaster…

Après les portages de Bioschock et le remaster de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition on pense alors à des remake/remaster de Max Payne ou encore de Grand Theft Auto 4 ou pourquoi pas le retour du sympathique Bully (connu aussi sous le nom de Canis Canem Edit) ou alors un retour de Duke ?

Évidemment, ce ne sont que des suppositions… mais quelles sont les licences de 2K que vous aimeriez revoir en version remaster (ou dans une suite) sur Nintendo Switch ?

source