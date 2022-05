Un peu de Gameplay pour Sonic Origins qui arrive sur Nintendo Switch !

Sonic Origins la compilation qui regroupe Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD arrive à toute allure le 23 Juin sur l’eShop de la Nintendo Switch (pas de version physique annoncée pour le moment) !

Le compte twitter Tails’ Channel vient de dévoiler une nouvelle vidéo de Gameplay qui met à l’honneur Sonic, Tails, Knuckles et même Super Sonic !

On apprend également:

Qu’un nouveau mode « Sphère Bleue / Blue Sphere » est prévu.

Un bouton sera dédié pour utilisé la super forme des personnages. (Plus besoin d’écouter les musiques 02,04,05,06 du sound Test et de faire un double saut après avoir récupéré 50 anneaux, pour devenir Super Sonic !)

Il sera possible de faire un « Drop Dash » exclusif à la version anniversaire.

On peut également avoir la confirmation qu’il sera possible de jouer Knuckles (sans avoir à empiler les cartouches) dans Sonic premier du nom et les autres volets… mais pas dans Sonic CD.

Attendez-vous cette compilation ? Où vous allez rester sur Sonic Mania ?