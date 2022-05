Un peu de vidéo « in game » pour Monster Hunter Rise: Sunbreak sur Nintendo Switch !

L’heure de l’exploration des nouvelles contrées de Monster Hunter Rise: Sunbreak approche (le 30 Juin 2022), histoire de patienter, vous pouvez découvrir une petite vidéo « in-game » avec des images inédites !

Et histoire de prolonger le plaisir, nous vous proposons également de visionner quelques trailers, mis en ligne par Capcom, qui mettent en avant les armes du jeu, Épée, Hache, Arbalète… il y en a pour tous les styles !

À propos de Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension majeure du jeu d’action/RPG développé par Capcom sorti sur Nintendo Switch en mars 2021 et PC (Steam) en janvier 2022. Elle est prévue le 30 juin 2022 sur ces deux plateformes. Elle comprendra un tout nouveau scénario avec de nouveaux Monstres, de nouvelles options de combat, la difficulté de Quêtes Rang Maître, et plus encore. Les joueurs de Monster Hunter Rise: Sunbreak disposant de données de sauvegarde de Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin pourront également débloquer l’Armure spéciale Navirou pour leurs Palicos.

Parés à reprendre la traque ?