Une nouvelle bande-annonce pour The Legend Of Heroes: Trails from Zero sur Nintendo Switch

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

NIS Europe vient de dévoiler une nouvelle vidéo de présentation pour The Legend Of Heroes: Trails from Zero. Vous pourrez ainsi découvrir les personnages de la série. Cet épisode, sorti à l’origine sur PSP était jusqu’à maintenant inédit chez nous !

Vous pourrez ainsi découvrir Lloyd Bannings, un jeune détective qui veut se faire sa place, Elie MacDowell une princesse qui veut faire la différence, Tio Plato une petite génie maitrisant les technologies Orbal et Randy Orlando, un soldat qui fait office de séducteur du groupe… La vidéo est aussi l’occasion de voir quelques phases de gameplay…

On vous laisse découvrir tout ça, juste là:

Et si vous le souhaitez, vous pouvez précommander le jeu, prévu pour le 30 Septembre 2022, en suivant ce lien: THE LEGEND OF HEROES: TRAILS TO AZURE (NINTENDO SWITCH) NIS AMERICA

The Legend of Heroes: Trails from Zero sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch

sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch La bande-son numérique « Song of the City State »

» Le mini artbook « Special Support Section Dossier »

A propos du jeu :

Lloyd Bannings est assigné aux Sections Spéciales de Soutien de Crossbell. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers, ils doivent ensemble prouver leur valeur en se battant pour éradiquer l’injustice d’une ville en proie à la corruption.

Informations principales :