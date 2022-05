Spelunky 2 sera le prochain jeu à l’essai du Nintendo Switch Online

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online vont découvrir Spelunky 2 dès le 25 mai jusqu’au 31 ! Comme à chaque fois, cet essai est gratuit et le jeu est jouable dans son intégralité sur la période de l’offre.

⛏️💣 Grâce à l'offre Jeux à l'essai, les abonnés Nintendo Switch Online pourront bientôt explorer les cavernes souterraines de la Lune dans #Spelunky2 ! Téléchargez le jeu maintenant pour y jouer dès le 25/05 : https://t.co/YdTtwOPzvx pic.twitter.com/7x6vRKj21K — Nintendo France (@NintendoFrance) May 18, 2022

Amomo en avait fait la critique juste ici

Rencontrez la prochaine génération d’explorateurs lunaires, à la recherche de trésors et de proches disparus. Spelunky 2 étoffe les défis aléatoires et uniques de son prédécesseur, offrant une aventure satisfaisante pour les anciens joueurs comme pour les nouveaux. Explorez le jeu en solo, jouez jusqu’à 4 joueurs en local ou, pour la première fois, rejoignez vos amis en ligne pour résoudre ensemble des mystères (ou bien pour vous affronter dans les modes Arène).

Le monde de Spelunky 2 est encore plus dense que celui de son prédécesseur et possède plus de zones, de personnages, de pièges et d’objets avec lesquels interagir (et eux-mêmes interagissent entre eux). Le monde s’est agrandi de bien des façons, créant divers chemins et des niveaux à plusieurs couches qui ajoutent une troisième dimension au gameplay classique des plates-formes en 2D.