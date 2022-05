Découvrez les vidéos d’introduction de KLONOA Phantasy Reverie Series bientôt sur Nintendo Switch

KLONOA Phantasy Reverie Series est une version remasterisée des deux Klonoa sortis à l’époque sur PlayStation (Klonoa: Door to Phantomile – 1997) et PlayStation 2 (Klonoa 2: Lunatea’s Veil – 2001). Un remake du premier Klonoa: Door to Phantomile avait d’ailleurs déjà connu un remake en 2008 sur Wii !

BANDAI NAMCO Europe vient de dévoiler les vidéos d’introduction de ces deux jeux (qui vous donneront également un aperçu graphique du remaster)… On vous laisse juger sur pièce ! N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire ! La compilation sera disponible à partir du 8 Juillet 2022 en version Physique et sur l’eShop.

Klonoa: Door to Phantomile

Klonoa 2: Lunatea’s Veil

Klonoa est de retour! Klonoa Phantasy Reverie Series ramène Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil en versions remastérisées dans une seule et même collection destinée aux adeptes, nouveaux et anciens. Préparez-vous à partir à l’aventure et à sauver le monde!

• Courez et sautez tout en utilisant votre Anneau de vent en vue d’agripper et de lancer vos ennemis. Ajustez les niveaux de difficulté de manière à mettre vos aptitudes à l’épreuve.

• Recrutez un ami en mode coop à 2 joueurs si vous avez besoin d’aide.