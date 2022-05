Quelques infos sur l’ambiance du prochain RPG stratégique de Square Enix, à venir sur Nintendo Switch

Un peu plus tôt dans l’année, Square Enix avait annoncé la sortie d’un nouveau RPG stratégique appelé « The DioField Chronicle », créé par des anciens de de Lancarse Ltd (Monark).

Ce nouveau jeu devrait se situer dans un monde ou se mêle honneur et intrigues politiques, demandant aux joueurs de diriger des unités dans plusieurs combats différents en simultané, utilisant un système de RTTB (Real Time Tactival Battle). Le jeu a été classifié en « Teen » sur l’ESRB, chez nous il est en attente de validation chez PEGI (mais déjà avec une recommandation uniquement pour les 16 ans et +)

L’ESRB nous en apprend un peu plus sur les ennemis potentiellement rencontrés (qui tiennent du fantastique, comme les Dragons, les Morts-Vivants, etc…). Visiblement certaines séquences seraient plutôt violentes montrant notamment des personnages empalés par des épées ou encore des combats plutôt violent s’accompagnant de giclées de sang… Il est même question d’un moment de l’histoire où un ennemi kidnappe les femmes d’un village pour les forcer à travailler dans une maison de passe…

Un programme qui effectivement n’est pas pour les jeunes joueurs ! Au-delà de ces détails assez glauques sur l’histoire, on espère que les mécaniques du jeu s’avèreront originales !

L’ère mythologique cède la place à une ère de grand chaos…

Le monde des hommes est embourbé dans une guerre qui n’en finit pas.

Un groupe de mercenaires d’élite se faisant appeler « Renards bleus » s’élève au milieu des flammes et du chaos. On chantera leurs destins et leurs courageux exploits pour les siècles à venir.

Mais au bout du compte, le nom des Renards bleus sera-t-il associé à l’espoir, ou à la plus sombre des tragédies ?

Caractéristiques particulières du jeu

Une histoire d’une rudesse fascinante animée par une technologie de pointe. Découvrez un nouveau système de combat stratégique en temps réel appelé « Real Time Tactical Battle » (RTTB). La naissance d’un RPG stratégique inédit créé par une équipe de développement talentueuse et expérimentée.

Un RPG stratégique inédit, présenté par SQUARE ENIX.

Un RPG stratégique inédit faisant la chronique d’une épopée mêlant guerre et honneur. Il propose un magnifique monde original où se rencontrent des éléments de fantasy, médiévaux et modernes, et un système de combat en temps réel sophistiqué et innovant.

Des séquences de combat réalistes en dioramas

Les divers environnements de l’île de DioField sont représentés avec un luxe de détails et combinés avec des images originales évoquant un diorama tandis que vous dirigez vos troupes comme un général.

Des combats sophistiqués et stratégiques en temps réel

Évaluez les conditions de combat en temps réel, puis lancez des ordres décisifs tirant parti des points forts et des faiblesses de votre équipe afin de prendre l’avantage sur l’ennemi. Utilisez les diverses classes et compétences, ainsi que votre équipement, à bon escient afin de mener à bien votre mission.