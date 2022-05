Une nouvelle vidéo pour XEL, le Zelda-Like à venir sur Nintendo Switch

L’éditeur Assemble Entertainment a mis en ligne une nouvelle vidéo, avec un peu plus de séquence de gameplay, pour son Zelda-Like prometteur, XEL

La vidéo n’indique plus la Nintendo Switch dans la liste des sorties pour l’été 2022, pourtant cela est indiqué dans sa description… Espérons que la date de sortie soit maintenue !

Pour les utilisateurs PC, une démo permettant de est désormais disponible sur Steam, si vous souhaitez vous faire une meilleure idée du titre… Ici, on est quelques-uns à être assez curieux de le découvrir, et vous ?

Découvrez le sombre passé de XEL

XEL est un jeu d’action-aventure en 3D se déroulant dans un univers de science-fiction fantastique. Incarnez Reid, la jeune héroïne naufragée sur l’étrange monde de XEL. Reid a tout oublié de sa vie d’avant, et ce sera à vous de l’aider à lever le voile sur son passé et son lien avec XEL. Brandissez épée et bouclier pour explorer les mystères de XEL à travers des donjons, regorgeant de dangers et d’énigmes complexes. Tout au long de cette aventure, vous rencontrerez de nouveaux alliés et ennemis, apprendrez de nouvelles compétences, trouverez de nouveaux gadgets et obtiendrez le pouvoir de naviguer dans le temps et l’espace. Pour chaque mystère que Reid rencontre sur XEL, elle découvre sans cesse de nouveaux dangers. Parviendra-t-elle à briser ce cycle ? Et à quel prix ?

Un jeu d’action-aventure en 3D incroyable à travers l’espace et le temps