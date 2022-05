Jim Power s’offre un comeback sur Nintendo Switch !

Après Simon The Sorcerer, c’est au tour d’une autre ancienne « star » de l’ère Amiga/Atari ST (et aussi PCEngine) de faire son retour… En l’occurrence, c’est Jim Power qui revient avec son JetPack et son arsenal ! Le titre était également sorti sur Super Nintendo (sous le titre Jim Power: The Lost Dimension in 3-D) et apportait quelques changements par rapport au jeu original et proposait en plus un pack avec des lunettes 3D trop stylées (pour l’époque évidemment). Une version Megadrive était également dans les tuyaux, avant d’être annulée.

Le jeu vous permettra d’incarner l’agent Spécial Jim Power dans un jeu de plateforme faisant également la part belle au shoot ! Celui-ci devra sauver sa planète de l’envahisseur alien, Vaprak. Cette édition inclura la version NES du jeu qui avait été redéveloppée de zéro par les développeurs de Piko Interactive, ainsi que la version Megadrive qu’ils ont retravaillé et complété pour l’occasion. (Etonnamment, pas de traces de la version Super Nintendo).

On vous laisse découvrir cette dose de nostalgie en images :

