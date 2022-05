Le classement des 10 jeux les plus joués durant le premier trimestre 2022 aux US

Mat Piscatella, un analyste spécialisé dans les jeux-vidéos pour le groupe NPD (ndr : une entreprise américaine spécialisée dans les analyses et les études de marché), a dévoilé la liste des 10 jeux les plus joués durant le premier trimestre 2022 aux États-Unis… Une bonne moitié du classement comprend des jeux Nintendo Switch, comme vous pouvez le constater tout de suite… (le classement est fait selon la date de sortie, pas au nombre de joueurs) :

Minecraft

Grand Theft Auto V

Les Sims 4

Fortnite

Among Us

Animal Crossing : New Horizons

Call of Duty : Warzone

Madden NFL 22

Call of Duty : Vanguard

NBA 2K22

Sans trop de surprises, on retrouve Minecraft, GTA V (surtout grâce à son mode en ligne sans fin) et Fornite… Among Us s’est rapidement imposé comme le jeu entre potes et bien entendu Animal Crossing : New Horizons qui se taille la part du lion (sachant qu’il n’est sorti que sur Nintendo Switch, contrairement aux autres titres). Pour celles et ceux qui se demandent où est FIFA, on vous rappelle qu’il s’agit d’un classement US et que là-bas c’est plutôt le Football Américain (Madden NFL) et le Basket (NBA) qui sont des sports populaires !

