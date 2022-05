Le jeu vidéo My Little Pony : aventure à la baie de Port-Poney est disponible

La cinquième génération de poneys de la série Netflix My little Pony: Nouvelle Génération arrive au galop sur PC et consoles. C’est l’heure de commencer une nouvelle aventure dans le monde magique d’Equestria.

Lyon, vendredi 27 mai – Outrights Games, éditeur de jeux vidéo destinés aux enfants et aux familles, annonce aujourd’hui la sortie de My Little Pony: Aventure à la Baie de Port-Poney, en partenariat avec Hasbro. My Little Pony sur console et PC marque le retour d’une des franchises de divertissement les plus aimées après 5 ans d’absence, et introduit la dernière génération de poneys à une toute nouvelle audience. Les joueuses et les joueurs explorent le monde enchanté d’Equestria avec Sunny et ses amis dans une nouvelle aventure remplie d’amitié et de magie. Cette aventure est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Le jeu sortira également sur Google Stadia cet été et une mise à jour next gen gratuite pour les possesseurs de Xbox et Playstation 4 est prévue en 2022.

Les préparatifs sont presque terminés, il est temps de faire la fête au festival de la Baie de Port-poney. Malheureusement un poney veut tout gâcher ! Les joueuses et les joueurs rejoignent la téméraire Sunny, le gentil Hitch, la créative Izzy, la courageuse Zipp et la confiante Pipp pour sauver le festival !

Dans le monde fantastique d’Equestria, ils incarnent Sunny et utilisent ses pouvoirs magiques pour compléter les missions et challenges avec des compétences à débloquer comme la possibilité de voler, faire du skate ou sauter. Ils peuvent aussi personnaliser Sunny tout au long de leur aventure avec des vêtements et accessoires afin de s’assurer qu’elle sera sur son trente et un pour la Journée de la Baie de Port-Poney !

Le plaisir ne s’arrête pas là ! Les joueurs peuvent également inviter un ami pour organiser un défilé de mode, rassembler des lapins et bien plus encore dans cinq mini-jeux multijoueur.

Terry Malham, le PDG d’Outright Games déclare “Nous sommes très heureux de lancer My Little Pony: Aventure à la Baie de Port-Poney aujourd’hui. Nous avons aimé travailler avec notre partenaire de longue date Hasbro et porter sur les écrans cette nouvelle génération de poneys ainsi que le mode magique d’Equestria pour la première fois depuis 5 ans sur consoles et PC. Nous espérons que tout le monde passera un excellent moment en y jouant !”

“C’était génial de voir ces personnages fabuleux et le monde enchanteur d’Equestria dans un jeu vidéo créé par nos amis d’Outrights Games. Nous avons hâtes que de plus en plus de fans fassent l’expérience d’aventure et de magie de My Little Pony avec cette cinquième génération de poneys.” a déclaré Eugene Evans, le senior vice-président du développement commercial et des licences numériques d’Hasbro.

Depuis la sortie des jouets en 1983, MY LITTLE PONY s’est propulsé en marque iconique à travers le monde dans l’industrie du divertissement. En septembre 2021, MY LITTLE PONY : NOUVELLE GENERATION a été diffusé sur Netflix présentant de tous nouveaux poneys à une nouvelle génération d’enfants. Le long métrage est devenu numéro 1 dans le classement des films pour enfants au lancement et a reçu le label Common Sense Media Seal pour les familles. Le film a marqué le début d’une nouvelle ère pour la marque, en incitant les enfants d’aujourd’hui à explorer, exprimer et célébrer ce qui les rend uniques. Cette nouvelle génération de poneys possède sa propre ligne de jouets et des produits sous licence dans de nombreuses catégories, avec une multitude de contenus qui seront lancés en 2022. MY LITTLE PONY a été diffusé dans près de 200 territoires et plus de 350 épisodes et trois longs métrages ont été produits.

My Little Pony: Aventure à la Baie de Port-Poney est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Le jeu sortira sur Google Stadia cet été et une mise à jour next gen gratuite pour les possesseurs de consoles Xbox et Playstation 4 est prévue en 2022.