Une démo online pour Mario Strikers: Battle League Football sur Nintendo Switch

Testez le jeu en profitant d’une période d’essai gratuite de 7 jours au service Nintendo Switch Online dès le jeudi 2 juin

27 mai 2022 –Mario Strikers: Battle League Football débarque sur Nintendo Switch le vendredi 10 juin, et chaque joueuse ou joueur impatient d’affûter ses talents footballistiques pourra prendre une avance colossale dans cette compétition. La démo Mario Strikers: Battle League Football First Kick* peut être téléchargée dès à présent, et ce gratuitement, sur le Nintendo eShop. Cette démo comprend un accès aux parties par équipe en ligne** – disponibles le samedi 4 et dimanche 5 juin – mais aussi à un mode Entraînement invitant à apprendre les bases du jeu, de quoi permettre à tous de s’essayer aux matchs « amicaux » avant la compétition officielle. Nintendo a aussi annoncé que le jeu complet bénéficiera de mises à jour gratuites après son lancement, comprenant entre autres de nouveaux personnages. En attendant, découvrez la dernière vidéo Mario Strikers: Battle League Football – Bande-annonce de présentation, pour un aperçu des frappes, dribbles, tacles et lobs pour décrocher la victoire !

Le mode Entraînement*** de Mario Strikers: Battle League Football First Kick est disponible dès maintenant pour celles et ceux qui bénéficient d’un abonnement au service Nintendo Switch Online, et sera disponible pour celles et ceux qui participeront à la période d’essai gratuite de 7 jours au service Nintendo Switch Online. Cet Entraînement apprend aux joueuses et joueurs les bases du jeu, qu’il s’agisse des frappes, des passes, des tacles, ou des techniques et gestes plus évolués. Et lorsque les joueuses et joueurs maîtriseront les manipulations de base, rien ne les arrêtera pour affronter en ligne d’autres pros du ballon rond le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin, lors des périodes mentionnées ci-après :

Samedi 4 juin, de 5h à 6h

Samedi 4 juin, de 13h à 14h

Samedi 4 juin, de 21h à 22h

Dimanche 5 juin, de 5h à 6h

Dimanche 5 juin, de 13h à 14h

Dimanche 5 juin, de 21h à 22h

Lors des matchs par équipe en ligne de Mario Strikers: Battle League Football First Kick, les joueuses et joueurs peuvent former une équipe avec d’autres joueurs et défier les autres via Internet. Chaque équipe peut être constituée de 2 consoles Nintendo Switch, et un maximum de 2 joueurs peut rejoindre l’équipe depuis chaque console, ce qui permet de se rejoindre avec un maximum de 4 joueurs par équipe. Il est aussi possible de former une alliance avec des joueurs aléatoires ou des amis en ligne. Testez les 10 personnages du jeu, leurs attributs exclusifs, et constituez une équipe basée sur votre style de jeu personnel.****

Dès le jeudi 2 juin à 12h, joueuses et joueurs sans abonnement au service Nintendo Switch Online peuvent bénéficier d’une période d’essai gratuite de 7 jours, même si une autre période d’essai gratuite a été utilisée par le passé. Non seulement cette opération donne accès à la démo Mario Strikers: Battle League Football First Kick, mais vous pourrez aussi profiter pendant une semaine de tous les avantages procurés par l’abonnement au service Nintendo Switch Online : un catalogue de plus de 100 titres pour la NES et la Super NES, des parties en ligne dans les jeux utilisant cette fonction, des sauvegardes sur le Cloud et bien plus encore.

Téléchargez gratuitement la démo Mario Strikers: Battle League Football First Kick dès à présent sur le Nintendo eShop et testez le mode Entraînement de Mario Strikers: Battle League Football ainsi que des batailles rapides le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin. Celles et ceux ne disposant pas d’un abonnement au service Nintendo Switch Online mais désirant jouer peuvent profiter d’une période d’essai de 7 jours dès le jeudi 2 juin à 12h. Les joueuses et joueurs qui achèteront le jeu complet profiteront de mises à jour après la date de lancement officielle, incluant, entre autres, de nouveaux personnages jouables.

* Disponible au téléchargement jusqu’au samedi 5 juin 2022.

** Un abonnement au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) ou une souscription à la période d’essai de 7 jours au service Nintendo Switch Online ainsi qu’un Compte Nintendo sont requis pour les parties en ligne. Non disponible dans tous les pays. Un accès à Internet est requis pour les fonctions en ligne. La politique de confidentialité relative au Compte Nintendo est applicable. De plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.

*** Connexion Internet requise. Entraînement disponible pour jouer du vendredi 27 mai au lundi 6 juin.

**** L’option pour changer ou obtenir l’équipement est disponible dans la version complète du jeu uniquement.