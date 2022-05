Rolling Car (Nintendo Switch) – Le test

C’est amusant de voir que n’importe quelle activité humaine peut faire l’objet d’un simulateur en jeu vidéo. Il existe des simulateurs de pilotage, de cuisine, de chasse, de pêche, d’animaux, et aujourd’hui, c’est une sorte de simulateur de tapis roulant qui nous est proposé. Attention, il y a tapis roulant et tapis roulant. Là, nous parlons bien sûr des tapis roulants faits pour rouler. Rouler dessus, avec une voiture. Vous avez du mal à nous suivre ? Bouclez votre ceinture et accrochez-vous, on démarre Rolling Car.

Il ne faut pas se voiler la face, Rolling Car est un jeu qui ressemble fortement à un portage de jeu mobile. Le gameplay se compose de quatre touches ; avancer, reculer, accélérer et sauter. Le joueur pilote un véhicule qui se trouve sur un tapis roulant. Il lui faut tout à la fois avancer coûte que coûte sous peine d’être éjecté sur le bord gauche de l’écran en dehors du tapis pour cause de lenteur excessive, mais il ne doit pas foncer car s’il arrive au bord du tapis roulant à droite, sa voiture va tomber dans le vide.

Il faut donc avancer et reculer en dosant bien ses accélérations pour maintenir une vitesse adaptée et atteindre la fin du niveau. Une fois la victoire acquise, le jeu distribue des étoiles, des éléments de moteur et des boulons en or et nous ouvre l’accès au niveau suivant.

Le jeu se compose de trente niveaux au cours desquels la difficulté va en s’accentuant. Des pièges sont placés sur la route, et le joueur va devoir trouver comment les franchir ou les contourner le cas échéant. On trouve pêle-mêle des scies circulaires, des pieux qui jaillissent du sol, des interrupteurs à actionner, des élévateurs à prendre et bien d’autres joyeusetés pour pimenter chaque parcours.

Techniquement, c’est fluide. La voiture répond bien aux différentes actions possibles. Les sauts ne sont pas forcément simples au début, mais le joueur trouve vite ses marques, et ce n’est pas fastidieux de devoir recommencer un niveau en cas d’échec. Le côté « die & retry » est quand même très présent dans Rolling Car, et terminer un niveau au premier essai est plutôt rare. De même, réussir à obtenir les trois étoiles qui sont disséminées dans chaque niveau n’est vraiment pas évident à réaliser.

Graphiquement, c’est très simple, une route sous forme de tapis roulant, un véhicule et des obstacles. Sur le plan musical, c’est très passe-partout, et comme il est quand même beaucoup question de réflexes et d’agilité, couper le son en cours de partie permet de rester concentré pour arriver au bout du tapis roulant.