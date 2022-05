Le Visual Novel Re:Lief ～ Shin Ai naru anata e ～ FoR SwitcH annoncé sur Nintendo Switch au Japon

Les studio RASK et Imel annonce l’arrivée de Re:Lief ~Shin Ai naru anata e ~ FoR SwitcH sur Nintendo Switch. Il s’agit d’un Visual Novel sortie la première fois en 2016 sur PC. Le titre est prévu au Japon sur Switch uniquement au Japon pour le 28 Juillet 2022 accompagné d’une vidéo que nous vous laissons ci-dessous ou sur le site officiel. Cette version arrive avec des graphismes et une bande sonore retravaillés. La version originale n’étant à ce jour toujours qu’en Japonais et Chinois, il sera difficile pour les amateurs du genre de pouvoir apprécié celui-ci. Qui sait si cette sortie console peut amener l’espoir d’une traduction?

Trailer du jeu

Theme principal: « Re:TrymenT »

Interprète: Murasaki Hotaru

Compositeur et parolier: Amari Sayo

Design Vidéo: Syamo

Titre: Re:Lief ~Shin Ai naru anata e ~ FoR SwitcH

Date de sortie: 28 Juillet 2022 au Japon

Prix: 5478 yens

Plate-forme: Nintendo Switch

Langues: Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel

Histoire:

Souhaitez-vous vivre à nouveau votre vie d’étudiant?

Une nouvelle saison, un nouveau lieu et un nouveau quotidien d’étudiant.

Le rideau s’ouvre sur cette nouvelle vie où s’entremêle anxiété et espérance sur Mikumojima situé au large de l’Océan Pacifique.

Séparé entre surface terrestre closes et montagnes. Vivez dans un lieu sans un seul Convini (ndlr: supérette japonaise ouverte 24/24) ni Famires (contraction de Family Restaurant, restaurant convivial ni même d’infrastructure dédié au divertissement.

Les protagonistes de cette histoire vont devoir apprendre à vivre ensemble et partager leur chambre sur cette île privé d’internet et de téléphone portable.

Dans ce contexte, comment fera notre héros pour accompagné les différentes héroïnes à vers leurs objectifs et comment ces sentiments amoureux vont se développés?

Quelle forme prendra alors la fin de leur cursus scolaire?