Courte vidéo promotionnelle Japonaise pour Digimon Survive sur Nintendo Switch

C’est l’histoire d’une survie dans un nouveau monde étrange.

Célébrant le 20e anniversaire de l’anime Digimon, Digimon Survive présente une toute nouvelle aventure qui se déroule dans un monde mystérieux, avec des personnages dessinés par Uichi Ukumo et une musique composée par le célèbre Tomoki Miyoshi.

Digimon Survive met en scène un nouveau groupe d’adolescents, avec à sa tête Takuma Momozuka. Ils se perdent au cours d’un voyage scolaire et se retrouvent transportés dans un nouveau monde étrange peuplé de monstres, où le danger est omniprésent.

Tandis qu’ils luttent pour rentrer chez eux et quitter ce monde animé où décisions difficiles et combats mortels s’enchaînent, les choix que font les joueurs tout au long du jeu auront un impact sur l’évolution de leurs alliés monstres et sur la fin de l’histoire. Les combats sont en 2D, dans un style SRPG plus classique.