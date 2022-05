Personnalisez le stade de votre Club dans Mario Strikers: Battle League Football sur Nintendo Switch

On le sait, Mario Strikers: Battle League Football proposera un mode Club Strikers, permettant d’accueillir jusqu’à 20 membres. Il sera également possible pour le propriétaire du club de personnaliser le stade dans lequel se dérouleront les matchs. C’est donc via un tweet que Nintendo France a dévoilé une courte vidéo présentant les différentes options de personnalisation.

Comptez sur le FC Nintendo Town pour vous proposer sa plus belle tenue d’apparat… !

Des buts au terrain, en passant par la déco de ligne de but et même les gradins : personnalisez le stade de votre club dans le mode Club Strikers de #MarioStrikers: Battle League Football et démarquez-vous de vos adversaires ! pic.twitter.com/MYbbzmvCg9 — Nintendo France (@NintendoFrance) May 30, 2022

Mario Strikers : Battle League Football se lance sur Nintendo Switch le 10 juin et met en vedette le Strike, un sport à cinq contre cinq où tous les coups sont permis pour gagner. C’est comme le football, si le football n’avait pas d’arbitre, ni de règles. Découvrez Mario Strikers: Battle League Football – Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch)pour découvrir des détails supplémentaires sur le système de jeu, notamment sur les façons dont les joueurs peuvent frapper, dribbler et lobber leurs adversaires afin d’obtenir la victoire.

Dans Mario Strikers : Battle League Football, les joueurs peuvent incarner des visages familiers du Royaume Champignon, dont Mario, Peach, Donkey Kong, Toad et bien d’autres, et jouer en local* jusqu’à huit joueurs ou affronter le monde entier en ligne**. Les joueurs peuvent utiliser un tacle assisté pour projeter un coéquipier sur le terrain, renverser brutalement les joueurs adverses, ou encore attraper un orbe S qui permet de déclencher une Hyper Frappe et rapporter deux points au lieu d’un. Les cartons rouges n’existent pas au Strike – vous pouvez donc sans crainte faire regretter à l’autre équipe d’avoir croisé vos crampons !

Comme il n’y a presqu’aucune règle, l’équipement est très important. Bien que facile et rapide à prendre en main, les joueurs peuvent également muscler leur jeu et user de stratégie en revêtant des équipements pour booster les statistiques de leurs personnages. Ces statistiques varient d’un personnage à l’autre, y compris l’augmentation de la vitesse et de la puissance des tirs pour de meilleures chances de marquer, ou l’augmentation de leur force pour résister aux tacles. Chaque personnage a également une Hyper Frappe qui lui est propre.

Une fois équipés, les joueurs peuvent rassembler leurs redoutables amis dans le mode en ligne Club Strikers. Dans ce mode, les joueurs créent leur propre club regroupant jusqu’à 20 strikers ou rejoignent un club déjà existant, puis affrontent les autres clubs pour gagner des points et progresser dans le classement au fil des saisons. Les responsables des clubs peuvent personnaliser l’uniforme de leur club et gagner des jetons après chaque match qui sont utilisés pour modifier personnaliser le stade du club.

Préparez-vous à des rencontres sans merci avec Mario Strikers : Battle League Football, un sport à cinq contre cinq où tous les coups sont permis pour gagner. Choisissez parmi les visages familiers du Royaume Champignon et faites tâter vos crampons à vos adversaires pour remporter la victoire dans Mario Strikers : Battle League Football, disponible sur Nintendo Switch le 10 juin.

* Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

** Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.