Diffusion du Acquire Game Show le 5 Juin au Japon

Peut être connaissez-vous le studio Acquire? Un studio japonais présent depuis 1998 et nous ayant bercé avec Tenchu jusqu’à Akiba’s Trip aujourd’hui sans oublié de grandes collaborations comme celle avec Square Enix sur Octopath Traveler. Un studio comme vous vous en doutez avec nos titres cités, entre production mémorable et jeu un peu moins pertinent. Sachez que Acquire est sur le point d’annoncé un titre qui « Percera nos cœurs » durant leur Acquire Game Show le 5 Juin 2022 à 20h horaire locale ou 13h chez nous. L’évènement est online et vous pouvez également y accéder via Youtube. Annonce majeure ou jeu smartphone sans importance? Certains leaks d’organisme de classification de jeux nous mentionne le dépôt de marque d’un nouveau « Class of Heroes » effectué très récemment par Acquire, une IP de Tactical RPG sorti sur PSP puis sur Switch en version « Anniversary ». Nous serons fixé ce jour en vous laissant le tweet du studio annonçant cela ci-dessous.