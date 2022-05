Lancez une partie de Jumanji dès le mois prochain sur Nintendo Switch

Vous connaissez sans doute le Jumanji ? Vous savez, il y a deux ans, une personne a lancé une partie qui a laissé la planète à mal… Blague à part, le jeu va faire son retour dans une adaptation vidéoludique qui s’inspire du film original de 1995 (celui avec Robin Williams).

Le jeu est déjà disponible sur PC et mobile depuis l’an dernier, il se présente sous la forme d’un jeu de plateau coopératif avec un soupçon de deck-building… Vous devrez affronter des insectes géants, des pluies dilluviennes et bien évidemment le terrible chasseur, Van Pelt… Pour espérer atteindre la fin du jeu.

Les développeurs annoncent un jeu facile à prendre en main et qui devrait supporter un mode multijoueurs cross-plateforme (Switch / iOS / Android), jusqu’à 4 joueurs en ligne. Le tout sera disponible dès le 13 Juin 2022 sur Nintendo Switch.

Préparez-vous, la jungle va venir vous défier ! Une faune dangereuse s’échappe dans la ville à chaque lancer des dés : à vous de l’arrêter en atteignant le centre du plateau. Mais faites attention, si la jungle prend le dessus sur vous et votre équipe, tout le monde perd !

CARACTÉRISTIQUES :

CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE

Il vous faudra une équipe de 4 joueurs pour battre la jungle. S’il vous manque un joueur ou deux, des compagnons gérés pas l’IA seront ajoutés. Incarnez Alan, Sarah, Peter et Judy, ou devenez l’un des personnages inédits Coach Holly et Lucas Garcia.

CHOISISSEZ VOTRE PION

Choisissez votre pion Jumanji magique : l’éléphant, le rhinocéros, le crocodile ou le singe.

AFFRONTEZ LES DANGERS

Survivez à des confrontations avec des créatures et des plantes surgies des profondeurs de la jungle de Jumanji. Affrontez des moustiques géants, des lions, des rhinocéros, des crocodiles et même des plantes carnivores. Vous devrez aussi esquiver les attaques du chasseur légendaire Van Pelt !

VARIEZ LES MODES DE JEU

Jouez en mode multijoueur en ligne, faites équipe avec un ami et deux personnages contrôlés par l’IA dans le mode local ou intégrez une équipe complète de joueurs IA dans le mode solo.

LE JEU DE PLATEAU S’ENRICHIT D’UNE DIMENSION STRATÉGIQUE

Plongez dans une fusion entre le jeu de plateau classique et un jeu de cartes stratégique. Affrontez la faune de la jungle avec un deck constamment mélangé et renvoyez les dangers dans le jeu. Améliorez votre deck entre les parties et vivez une expérience différente à chaque fois.

EXPLOREZ BRANTFORD ET LA STATION DE SPORTS D’HIVER

Parcourez une carte contenant les lieux emblématiques de Brantford tels que le manoir des Parrish et le supermarché Sir Sav-A-Lot.

Quittez Brantford ! Les tambours de la jungle envoient des vibrations à travers la vallée glaciaire d’une station de sports d’hiver. Montez une équipe, affrontez un nouveau danger et explorez un paradis enneigé et festif !

• Incarnez AJ le snowboardeur et la skieuse novice Yuki Sato !

• Ajoutez les pions d’ours des montagnes et de léopard des neiges à votre collection.

On s’amuse bien en altitude. Tant que les tambours de la jungle ne provoquent pas d’avalanche.