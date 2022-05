Square Enix annonce une nouvelle sortie pour la franchise SaGa : Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered

Le jeu sera disponible cet hiver sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™, PC (STEAM®), iOS et Android

Paris, le 31 mai 2022 – SQUARE ENIX® annonce aujourd’hui la sortie de Romancing SaGa –Minstrel Song- Remastered. Le 4ème opus de la franchise SaGa, sorti en 1992 au Japon puis aux Etats-Unis et dans l’archipel nippon en 2005 sous la forme d’un remake, arrivera pour la première fois en Europe dans une version remastérisée. Il sera disponible cet hiver sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™, PC (STEAM®), iOS et Android.

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered présentera une multitude d’améliorations et d’ajouts, dont des graphismes remasterisés, de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la jouabilité, ainsi que des nouveautés de gameplay. Les joueuses et les joueurs suivront les exploits d’un des huit protagonistes de l’histoire. Chacun d’entre eux possède son propre objectif et sa propre intrigue, permettant ainsi aux joueurs de se créer une aventure unique et personnalisée. Grâce au système « Free-Form Scenario », leurs actions auront un impact direct sur le déroulement de l’aventure.

Les fans de la série SaGa retrouveront les systèmes “Glimmer” et “Combo” des titres précédents, les illustrations iconiques et la fantastique bande-son du compositeur Kenji Ito. Cette dernière est d’ailleurs présente dans la bande-annonce dévoilée aujourd’hui, avec le thème musical “Menuett”.

La sortie de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered marque la fin du SaGa Project qui inclut notamment les sorties en Occident de Romancing SaGa 3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, SaGa Frontier Remastered et le jeu mobile Romancing SaGa™ Re;univerSe™.