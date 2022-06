Level-5 parle d’un nouveau Megaton Musashi pour cet Automne au Japon

Alors que les productions du studio Level-5 se font de plus en plus rare chez nous, rappelons que celui-ci a démarré un nouveau projet cross media incluant un Action-RPG avec des robots géants nommé Megaton Musashi sorti sur Nintendo Switch au Japon l’hiver dernier. Les fans du studio attendent toujours une annonce en occident qui tarde à venir. Pendant ce temps aujourd’hui sur Twitter, le studio nous parle d’un « nouveau titre » Megaton Musashi à venir pour cet automne avec plus d’information dès Juillet. Une information à prendre avec des guillemets encore puisque les termes du studio nous semble encore flou ou contradictoire avec leur feuille de route sur les mises à jour du jeu Megaton Musashi que nous vous laissons retrouver ci-dessous.

Nouvelles informations à venir en Juillet!

Les nouvelles informations sur le nouveau titre « Megaton Musashi » dont nous prévoyons la sortie pour cet automne seront publié en Juillet!

Vous vous demandez peut être quelles informations seront dévoilées? Nous ne pouvons que vous inviter à jouer à la nouvelle mise à jour du jeu afin de vous préparer pour les futurs combats à venir!

Ci-dessous, une image du suivi de Megaton Musashi publié l’année dernière

La partie droite concerne l’automne 2022. Level-5 prévoit une seconde saison à l’anime de Megaton Musashi ainsi qu’une très grand mise à jour payante du jeu. Ajouts de scénario, de personnage ou de PvP entre autre.

Alors ce « nouveau titre » n’est peut être que cette mise à jour.

Peut être une version « Complete » de Megaton Musashi.

Faisons rêver en imaginant finalement que cette « Complete Edition » soit aussi prévu chez nous.

Ou peut être finalement un suivi plus dense que prévu et qui se transforme en un véritable nouveau jeu.

Rendez-vous en Juillet pour en savoir plus.