Monster Hunter Rise: Sunbreak (Nintendo Switch) – La preview

Il y a plus d’un an, Capcom déclarait la chasse ouverte à tous les joueurs Nintendo Switch sur Monster Hunter Rise. L’occasion pour le public de Nintendo d’avoir enfin un opus inédit de qualité sans avoir à envier les chasseurs d’un “autre monde”. D’ailleurs, ces mêmes chasseurs avaient eu droit par la suite à une extension glacée de très grande qualité et remplaçant ainsi les fameux opus intitulé “G” au Japon qui peuvent se traduire comme étant une version plus complète du jeu. Capcom reprend ce modèle et nous propose de revenir chasser avec nos joycons sur Monster Hunter Rise: Sunbreak. Nous avons eu l’occasion de taper quelques monstres de cette extension inédite pour vous en toucher quelques mots ici.

Deux missions qui augurent du très bon

Pour cette courte session, nous avions eu l’occasion de tenter une mission solo et une autre en multijoueur avec quelques monstres inédits de ce Monster Hunter Rise. L’un est connu des fans de la série, le Seregios. L’autre est totalement nouveau dans la série, le Lunagaron. Avant de développer ces deux chasses, il convient de souligner quelques détails brièvement. Bien que nous ayons joué sur une version non définitive, techniquement ce que nous avions devant nous était aussi bon que Monster Hunter Rise. Graphiquement toujours aussi splendide et impressionnant pour de la Nintendo Switch, le jeu reste totalement fluide.

Les menus n’avaient pas tellement changé et les premiers changements à l’œil sont l’écran titre ainsi que le nouvel HUB du jeu dont on se retiendra de vous en dire trop pour vous laisser la découverte. Soyez rassurés, vous retrouverez toutes les infrastructures de Monster Hunter Rise dans ce nouveau village. Après avoir admiré tout ça, nous équipons notre chasseur, nous mangeons un dango puis nous laissons notre hôte nous guider sur la première mission de chasse en solo contre le Seregios.

Au-delà du monstre lui-même peu de réelle nouveauté face au Seregios. Nous chassons celui-ci dans la zone connue du désert et il s’agit de découvrir ou redécouvrir les patterns du monstre. Ensuite, ce sont surtout à travers les subtilités de gameplay proposées dans Sunbreak que nous pouvons nous apercevoir d’un changement. Comme la possibilité d’avoir plus de compétences de lien de soie et même de les changer directement durant le combat ou encore celle de monter les parois sans avoir à sauter dessus.

D’autres micros changements dont vous avez pu prendre connaissance dans les diverses présentations de Sunbreak nous étaient également disponibles à l’essai. L’expérience en devient ainsi toujours plus complète et complexe. Pour ceux ayant joué à certains opus de la série, le Seregios fait ici son retour. C’est un genre de gros wyvern très puissant, agile et rapide. Ceux qui le connaissent auront juste à reprendre les patterns connus et adaptés au gameplay de Monster Hunter Rise. Pour les autres, il faudra apprendre à le connaître et préparer de nombreuses potions si vous avez l’intention de l’affronter en solo.

Après avoir vaincu le Seregios, nous avons été conviés sur une autre mission de chasse cette fois-ci en multijoueur, concentrée sur un monstre totalement inédit à la série, le Lunagaron. Il s’agit d’un genre de loup-garou géant et agile. En contraste à l’inspiration asiatique de l’univers et du bestiaire de Rise, le Lunagaron nous permet aussi de nous rendre compte de l’inspiration moyenâgeuse occidentale de cette extension. Le décor dans lequel nous l’affrontons est également nouveau et nous laisse découvrir les ruines d’un château fort.

Tout le monde combat le monstre sur un pied d’égalité et découvre ses patterns. Des mouvements, des particularités puis des attaques bien plus variées et intrigantes que la précédente bestiole que nous avons affrontée. Dans tous les cas, nos combats furent accompagnés d’une belle musique qui nous invite efficacement à attaquer les bestioles. Des deux, le Lunagaron est une très bonne mise en bouche et présage des surprises que pourraient nous réserver le bestiaire inédit de l’extension Sunbreak. Nous espérons que celle-ci sera suffisamment riche pour justifier le tarif. Espérons aussi un véritable gap de difficulté pour les nombreux chasseurs déjà très aguerris de Monster Hunter Rise.

Impression:

Chasseur Switch, nous avons eu une bonne année pour forger nos armes et nos armures en nous confrontant au menu fretin de Monster Hunter Rise. La véritable chasse qui révélera les maîtres parmi les chasseurs arrive avec l’extension Sunbreak. Une extension qui semble très solide d’après ce que nous avons pu parcourir. Celle-ci arrive avec un équilibrage de quelques éléments que nous connaissons déjà ainsi qu’un paquet de nouveautés dont un bestiaire inédit à affronter. Nous sommes déjà impatients de revenir cette fois-ci pleinement sur Sunbreak et nous vous invitons à venir chasser à nos côtés pour nous préparer à l’arrivée de cette extension !