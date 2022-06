Une démo pour Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Il semblerait que Nintendo ait l’intention de sortir une démo de son prochain Fire Emblem Warriors : Three Hopes, qui donnera aux fans un avant-goût de ce qu’ils peuvent attendre de ce jeu très attendu.

Le listing de la démo est apparu sur la page officielle de Fire Emblem Warriors : Three Hopes via le site Web de Nintendo of America, il est donc probable que la démo arrive bientôt. Fire Emblem Warriors : Three Hopes sortira dans le monde entier sur Nintendo Switch le 24 juin.

Source