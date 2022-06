Comparatif vidéo de Klonoa Phantasy Reverie Series versions Wii et Nintendo Switch

Klonoa Phantasy Reverie Series s’offre une vidéo comparative et pour une fois, celle-ci est fournie par l’éditeur ! Attention cependant, il est indiqué qu’il s’agit de la version Originale sur PS1, mais il s’agit en réalité des versions Wii et PS2… Qu’importe cela permet quand même de se faire une idée des améliorations graphiques du jeu, notamment sur les textures et les effets de lumières. On rappelle également que l’éditeur a promis que le jeu tournerait également à 60 fps sur Nintendo Switch.

Réponse, Joy-con en mains, dès le 8 Juillet 2022 !

Klonoa est de retour! Klonoa Phantasy Reverie Series ramène Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil en versions remastérisées dans une seule et même collection destinée aux adeptes, nouveaux et anciens. Préparez-vous à partir à l’aventure et à sauver le monde!

• Courez et sautez tout en utilisant votre Anneau de vent en vue d’agripper et de lancer vos ennemis. Ajustez les niveaux de difficulté de manière à mettre vos aptitudes à l’épreuve.

• Recrutez un ami en mode coop à 2 joueurs si vous avez besoin d’aide.