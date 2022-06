Dyspo va rejoindre (l’impressionnant) roster de Dragon Ball Xenoverse 2 sur Nintendo Switch

S’il y a bien un jeu Dragon Ball qui ne manque pas de mises à jour, c’est bien Dragon Ball Xenoverse 2 ! Après l’annonce de Goku en mode prémices de l’Ultra Instinct, c’est au tour de Dyspo le guerrier de l’Univers 11 et membre des Pride Troopers de rejoindre l’impressionant roster du jeu.

Outre sa ressemblance avec Beerus et Champa (même s’il ressemble plus à un lièvre qu’à un chat), Dyspo est capable de se déplacer à une vitesse supersonique. Seul Jiren est capable de le dépasser. Cette capacité devrait se retrouver lors des affrontements, notamment pour l’esquive ou les attaques rapides. Il est également capable de passer en mode « Super High Speed » pour augmenter sa vitesse et sa capacité à esquiver des attaques puissantes.

Une nouvelle vidéo mise en ligne par Bandai Namco permet de voir le personnage en action et propose, comme à l’accoutumée, une scène post-générique mettant en avant la prochaine mise à jour… (qui annonce le retour de Dâbra et du Royaume des Démons…)