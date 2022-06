Goupelin débarque dans Pokémon Unite

Le Pokemon de type feu et de type psychique, Goupelin, rejoindra les combats en équipe dans Pokemon Unite sur Nintendo Switch et sur les appareils iOS et Android. Goupelin apparu dans la sixième génération (dans Pokemon X & Y) qui est sorti sur la console Nintendo 3DS en 2013. Il a été révélé à l’époque dans le magazine CoroCoro Comics de novembre 2013, en même temps que Méga-Tyranocif, Méga-Galeking, Méga-Ectoplasma, Blindépique et Amphinobi. C’est l’évolution finale de Feunnec, starter feu de cette génération.