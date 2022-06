Acquire annonce un nouveau Class of Heroes et un remaster du 2 au Japon sur Nintendo Switch

Nous avions parlé d’une annonce à venir par le studio Acquire il y a quelques jours. Nous pouvons désormais vous confirmé l’arrivée de Ken to Mahou to Gakuen Quest, ou localisé chez nous à une époque en « Class of Heroes ». Le studio annonce ainsi un tout nouvel opus de cette licence sur Nintendo Switch accompagné d’un premier trailer et d’une date japonaise. En attendant une annonce de localisation, ce nouveau jeu de Acquire est prévu pour le 8 Septembre 2022. Nous vous laissons le trailer ci-dessous. Par ailleurs, Acquire vient également tout juste d’annoncer le remaster de Ken to Mahou to Gakuen Mono 2 également sur Nintendo Switch.

Titre: Ken to Mahou to Gakuen Quest

Genre: Strategie-RPG

Date de sortie: 8 Septembre au Japon

Nombre de joueurs: 1

Plate-forme: Steam, Nintendo Switch, PS4

Histoire:

Le continent de Pedra, composé de 4 pays, font face à un danger sans précédent.

Des monstres qui déferlent sur ses différentes contrées et des mystérieux labyrinthes.

Le jeune Alex est à la recherche de son père disparu.

Il part en voyage en emportant avec lui l’Orbe du Ruler, trésor secret trouvé sur les champs de bataille et hérité de ses ancêtres.

Suivant les traces de son père accompagné de son amie d’enfance Citrine et de son conseiller Lazuri, il se retrouvera à chercher la vérité sur les évènements anormaux se déroulant sur le continent de Pedra.

Annonce du remaster de Ken to Mahou to Gakuen mono 2