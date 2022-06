Un nouveau Crash Bandicoot bientot annoncé ?

L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft ne manquera pas de ramener certaines franchises sur le devant de la scène.

Au cours du dernier épisode du podcast Xbox Chaturdays de Windows Central Gaming, certains membres de l’équipe ont mentionné que le prochain jeu Crash Bandicoot développé par Toys for Bob sera présenté le 12 juin au salon Xbox et Bethesda. L’équipe de Windows Central ne sait pas exactement comment s’appellera le nouveau jeu Crash, mais il a été mentionné qu’il s’agira d’une sorte de jeu multijoueur avec Crash Bandicoot et ses amis. Nous croisons les doigts pour que la franchise Crash Bandicoot continue à être une affaire multiplateforme, plutôt qu’une exclusivité Xbox.