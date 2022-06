La question de savoir si Sonic the Hedgehog 3 comporte une musique de Michael Jackson fait l’objet de débats et de légendes depuis des lustres.

Le sujet a repris récemment, lorsque beaucoup ont remarqué que la réédition du jeu dans le tout nouveau Sonic Origins avait remplacé un certain nombre de morceaux. Yuji Naka, le créateur de Sonic, a confirmé la nouvelle avec désinvolture sur Twitter. Naka a semblé remarquer que Sonic the Hedgehog 3 a maintenant une musique différente dans Sonic Origins, ce qui l’a amené à dire ce qui suit :

Oh my god, the music for Sonic 3 has changed, even though SEGA Official uses Michael Jackson’s music.

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) June 23, 2022