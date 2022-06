À peine sorti sur le champ de bataille et déjà analysé par Digital Foundry, Fire Emblem Warriors: Three Hopes fait état de ses performances via une vidéo comparative, dont nous vous proposons le résumé ici:

D’un point de vue visuel, le jeu est parfaitement dans la continuité du précédent Fire Emblem.

La résolution est de 1080p en docké.

En mode portable, elle est à 648p la plupart du temps.

Tous les élements de l’interface sont en 1080p.

L’anti-aliasing est un peu moins bon que dans l’ère du fléau.

Le filtrage des textures semble insuffisant, entrainant parfois une impression de flou dans certains décors.

Au niveau du framerate, c’est beaucoup mieux que l’ère du fléau, on est généralement au dessus des 30 fps.

Il lui arrive de baisser durant les attaques spéciales.

Par contre le framerate n’est pas plafonné, il va parfois jusu’à 33-36 fps, alors qu’il aurait peut-être été préférable de proposer un 30 fps constant.

Ils expliquent également que ce choix est peut-être volontaire, dans l’hypothèse où une nouvelle Switch plus puissante sortirait et serait capable de faire tourner les jeux déjà existants et permettrait un genre « d’upscaling » natif permettant peut-être d’atteindre du 60 fps.

En mode 2 joueurs avec écran splitté, les textures sont de moins bonne qualité et certains choses sont désactivées, comme les ombres des personnages.

Par contre à 2 joueurs, ces « concessions » permettent de conserver du 30 fps (sauf à certaines occasions).

Ils soulignent également que les temps de chargements sont très rapides.

De manière général, ils estiment que c’est l’un des meilleurs « Warriors » disponible, de par les « à côtés » qui sont possibles.

