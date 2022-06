Il fera son apparition sur Nintendo Switch le 22 septembre 2022.

La ville de Moonbury a besoin de soins, et vous êtes le meilleur chimiste du coin ! Avec vos outils, un chaudron pour vos concoctions et votre ami canin à vos côtés, vous devrez établir un diagnostic, trouver les ingrédients, faire des potions et donner des soins dans ce RPG de simulation ouvert. Les habitants de Moonbury sont très méfiants face aux avancées du monde extérieur et préfèrent les méthodes de soin plus traditionnelles. Jusqu’au jour où la fille du maire est affligée d’une maladie face à laquelle même le docteur sorcier locale est impuissante. Ils décident donc de chercher une aide extérieure. L’Association médicale envoie leur meilleur chimiste : vous. Vous devrez aider la fille du maire à guérir et convaincre les habitants de Moonbury des avantages de l’alchimie moderne. Gagnez leur confiance et apportez des soins aux malades dans ce RPG de simulation ouvert.

Prenez soin des habitants. Moonbury a près de 30 habitants uniques qui tomberont parfois malades et feront appel à vos compétences. La routine des malades sera interrompue pendant qu’ils récupèrent dans leur lit.

Établissez un diagnostic et trouvez un remède ! Hum… un rythme cardiaque faible et une inflammation du foie. Des crampes aux épaules, peut-être ? Non, ce sont les signes de poumons enflammés. Ce patient a consommé trop de gélatine ! Le remède est simple : vous devez confectionner un gobelet à la menthe.

Rassemblez les ingrédients dans le monde. Une fois que vous décidez de créer une potion, un baume, ou une pommade, récupérez les ingrédients dans l'environnement à l'aide des outils. Améliorez le marteau, la hache et la faucille pour de nouveaux mouvements et nouvelles attaques qui vous aideront dans vos tâches quotidiennes. Et gardez un œil sur les caprices de la météo ! Vous pourriez vous faire surprendre par la pluie, une tempête à vous glacer les os ou encore par la chaleur étouffante d'un désert.

Affrontez des monstres pour récupérer des matériaux. Parfois, récupérer des matériaux n'est pas aussi relaxant que de partir à la cueillette de baies, et vous devrez utiliser vos outils comme armes afin de collecter les matériaux sur les monstres qui rôdent dans la nature. Le combat est en temps réel, et puisque vous êtes un chimiste, vous pourrez préparer diverses concoctions pour vous fortifier, ou infliger des maladies à vos adversaires, sans oublier les outils pour vous assister.

Concoctez des remèdes dans votre chaudron. Les ingrédients que vous récupérez peuvent être mélangés dans votre chaudron afin de préparer des médicaments, des vitamines et autres. Plus vous gagnez de l'expérience, plus vous débloquez des recettes de haut niveau demandant plus d'ingrédients, mais aux effets plus puissants. Améliorez votre chaudron pour ajouter encore plus d'ingrédients à vos recettes et créer des remèdes plus élaborés.

Fortifiez vos relations avec les habitants. Cela demande un peu de temps, mais la santé de vos patients n'en sera que meilleure grâce à vos efforts. Votre réputation auprès d'eux augmentera et ils s'ouvriront de plus en plus à vous. Vous pourriez même vous rapprocher de certains célibataires.

Améliorez la ville et ses environs. Vos amitiés avec les habitants augmentent votre popularité, ce qui permet d'améliorer les bâtiments publics et d'élargir les zones à explorer autour de la ville. Vous pouvez aussi fabriquer ou acheter de nouveaux meubles qui apporteront une touche unique à votre maison !

Profitez du calme de la campagne. Lorsque vous n'être pas au chevet d'un patient, vous avez la liberté d'explorer Moonbury et ses environs. Apprenez à connaître ses habitants, relaxez-vous à la taverne ou partez pêcher votre dîner. Moonbury est une ville des plus charmantes où le temps s'écoule plus lentement, loin du stress de la ville L'atmosphère change au fil de la journée, avec un beau soleil surplombant les prairies au petit matin, et des lampadaires éclairant les rues le soir tombant, mais il n'y a aucune limite de temps pour remplir vos objectifs. Vous êtes libre de progresser à votre rythme.

Profitez de votre fidèle compagnon. Vous n'êtes pas venu seul à Moonbury ! Votre fidèle toutou est à vos côtés à chaque instant. Il peut vous aider à détecter des objets cachés et vous guider vers les habitants pendant leur routine en journée.