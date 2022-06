Klonoa Phantasy Reverie Series s’offre une nouvelle vidéo comparative, celle-ci a été réalisé par Unboxed et met en miroir les versions Nintendo Switch et PSone du jeu.

On constate des grosses différences entre les versions (logique nous direz vous), mais on en profite pour vous redire que cette nouvelle version de Klonoa est une version HD de la version sortie à l’époque sur Nintendo Wii !

Dans tous les cas, nous vous rappelons qu’une démo est disponible sur l’eShop Japonais (peut-être bientôt par chez nous aussi ?) et que le jeu est toujours prévu pour le 8 Juillet !

Allez-vous craquer pour cette nouvelle version de Klonoa ?

Klonoa est de retour! Klonoa Phantasy Reverie Series ramène Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil en versions remastérisées dans une seule et même collection destinée aux adeptes, nouveaux et anciens. Préparez-vous à partir à l’aventure et à sauver le monde!

• Courez et sautez tout en utilisant votre Anneau de vent en vue d’agripper et de lancer vos ennemis. Ajustez les niveaux de difficulté de manière à mettre vos aptitudes à l’épreuve.

• Recrutez un ami en mode coop à 2 joueurs si vous avez besoin d’aide.