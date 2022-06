Après un Nintendo Direct spécial Xenoblade Chronicles 3 qui a dû achever de convaincre les plus pessimistes de s’intéresser au titre, voilà que SuperSavajin (un grand fan de la saga), fait remarquer sur son compte twitter que les versions Japonaise et Anglaise de Xenoblade Chronicles 3 bénéficieront d’une synchronisation labiale différente en fonction de la langue.

Pour rappel: La synchronisation labiale correspond aux mouvement de la bouche que font les personnages quand ils parlent. Par exemple, en faisant le son O, votre bouche prend la forme d’un O… Mais en fonction des langues, pour un même dialogue les mots employés sont différents et les mouvements de bouche le sont aussi. Une mauvaise synchronisation labiale est peut-être même pire qu’un personnage qui n’ouvre pas la bouche alors qu’on l’entend parler… Un petit détail, nous direz vous, mais il faut avouer qu’il fait la différence ! Et qu’il montre une fois de plus le soin tout particulier apporté à ce titre attendu pour le 29 Juillet !

Wait a second. They actually did it. They made different lip syncs for Japanese and English voices for #XenobladeChronicles3

— Savajin | JOYCONBOY (@SuperSavajin) June 23, 2022

Xenoblade Chronicles 3 sortira plus tôt qu’annoncé sur Nintendo Switch ! Originellement prévue pour septembre 2022, la date de sortie du jeu a été avancée au 29 juillet 2022. Le nouvel opus de cette grande série de RPG transportera les joueurs dans une aventure épique dont le thème central est la vie et se déroulant dans l’avenir commun aux deux jeux précédents de la série. Les joueurs incarneront deux protagonistes, Noah et Mio, originaires de deux nations en guerre : Keves et Agnus. En tout, six personnages issus de ces deux nations vont unir leurs forces pour découvrir la vérité derrière ce conflit. Pour cela, ils font route vers la Marche de l’Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée.