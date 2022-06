Connaissez-vous les mots codés ? Avez-vous déjà ouvert un télé 7 jeux ou la rubrique jeu du dernier Femme Actuelle ? Prenez votre dictionnaire (Anglais) et venez jouer avec nous…

Mots Codés C’est Quoi Que ?

Nous allons commencer ce test par un avertissement (pour changer), si vous êtes anglophobe vous pouvez directement passer à la lecture du test suivant ! En effet, le titre que nous allons critiquer ici est totalement dépourvu de VF et s’adresse uniquement aux personnes à l’aise en Anglais… C’est bon ? Il ne reste plus que les Anglophones ? Bien alors continuons ce test en Anglais ! … (Non on va rester en Français quand même).

Pour commencer, on va vous expliquer en quoi consistent les mots codés ; Il s’agit d’un jeu que l’on retrouve régulièrement dans les pages de certaines revues papier. Pour faire simple, il s’agit d’un équivalent au Sudoku, mais avec des lettres. En gros, il y a plusieurs mots écrits à la manière d’un mot croisés. La différence étant qu’il n’y a pas de définition pour deviner les mots ; Uniquement des lettres et des chiffres. En l’occurrence un chiffre correspond à une lettre. Une fois que vous avez trouvé la lettre correspondante, vous pourrez remplacer les différentes occurrences des chiffres de toute la grille par la lettre que vous avez trouvée. Vous avez compris ? Rien de bien compliqué ! En fait la difficulté du jeu repose sur la richesse de votre vocabulaire… Évidemment il est également possible de remplir les grilles en faisant appel à votre esprit de déduction !

Zen connais pas ce mot !

Vous l’avez compris, le jeu est relativement facile à comprendre, la seule différence dans Crazy Zen Codeword étant que les lettres à découvrir sont remplacées par d’autres lettres (en majuscules).

Le jeu se décompose en 4 modes. Pour commencer, vous devrez vous frotter à un petit tutoriel en 6 actes, dont la difficulté va crescendo (On vous rassure, rien de bien compliqué), histoire de bien comprendre les mécaniques de jeu. Vient ensuite le mode Single Game qui vous permettra d’enchaîner les grilles selon les options que vous aurez définies. Puis un mode Dailies (Défi journalier) qui vous proposera une grille différente chaque jour (un peu comme le mode Single en fait) et enfin un mode Trophy Poems qui vous permettra « d’écrire » des jolis poèmes, grâce aux mots que vous remporterez dans les modes Solo (Single Game) et Dailies (Défi journalier).

Parlons des différentes options, notamment pour le mode Journalier et Solo, vous pourrez choisir entre le mode « Fast » et le mode « classique ». Le Fast est l’équivalent du niveau de difficulté facile, dans ce mode de jeu, si vous placez la lettre au bon endroit, elle est automatiquement décodée sur l’ensemble de la grille ce qui rend les parties beaucoup plus accessibles pour commencer. Le mode classique quant à lui est comparable à un Sudoku, dans le sens où quand vous placez une lettre à un endroit (que ce soit la bonne ou la mauvaise place), vous ne saurez qu’une fois l’ensemble des lettres placées si vous avez vu juste ou non (et là, sans connaître un seul mot d’Anglais, vous allez galérer !). Bien évidemment, au cours de la partie, vous pouvez bénéficier d’une aide qui vous indiquera si une lettre est placée à la bonne place ou pas…

Au niveau du nombre de mots à trouver, cela va de 10154 pour le mode simple, 35145 pour le mode avancé et enfin 127959 pour le mode complet ! Si vous n’avez pas peur des défis et l’envie d’enrichir votre vocabulaire, on vous recommande le mode complet.

Toujours au niveau des options, vous pouvez également définir le nombre de tuiles décodées au démarrage de la partie, cela va de 0, en passant par 8, 28 et enfin 60.

Vous l’aurez compris, le niveau de difficulté est très variable et s’adaptera facilement au niveau de chacun, un bon point pour les amateurs de challenge.

Ambiance pas si crazy

Le mot Crazy a plusieurs sens et vous pourrez les découvrir via le dictionnaire intégré du jeu. En effet fort de faire travailler nos méninges, le jeu s’attelle aussi à enrichir notre vocabulaire. Il arrive donc avec un dictionnaire comprenant donc pas moins de 127959 mots à découvrir, comme metamathematics ou encore lea (quoique pour cette dernière la définition nous a paru incomplète –lol).

A dire vrai, ce dictionnaire est un vrai plus, finalement appréciable pour peu que l’on décode un mot un peu par hasard et que l’on souhaite en comprendre le sens.

Sachez également que chaque victoire permet de débloquer des mots, mots que vous pourrez ensuite utiliser dans le mode poème afin de composer les plus jolies proses (toujours en Anglais, évidemment).

Au niveau de la maniabilité, les développeurs ont sorti ze full monty ! Le jeu propose tous les types de maniabilité, que ce soit au stick, avec la croix ou en utilisant l’écran tactile ! On recommandera d’ailleurs ce dernier pour les parties en mode portable. Les commandes comme on le disait, sont très intuitives. On se positionne sur une lettre à décoder, on presse sur A (ou on touche la case) pour faire apparaitre une roue circulaire avec les lettres disponibles et on sélectionne celle que l’on souhaite. Si c’est la bonne (et que l’on joue en mode Fast), les cases correspondantes s’illuminent et se remplissent automatiquement, tout en faisant résonner un bruitage, somme toute fort plaisant, qui n’est pas sans rappeler les petites bulles que l’on s’amuse à faire exploser sur le papier bulles justement… D’ailleurs c’est une des rares interactions sonores dans le jeu, celui-ci est totalement dépourvu d’une quelconque bande-son ! à la vue du titre, on s’attendait à quelques morceaux relaxants, mais au final il n’en est rien… On devra se contenter du silence (ou du bruit environnant), le seul son qui nous fera sortir de notre torpeur sera celui, agréable, de la lettre découverte à la bonne place…

Pour le reste l’ambiance est très minimaliste, à peine une Geisha sur l’écran titre prête à servir le thé et puis c’est tout !

L’ensemble fait finalement très chiche et malgré les nombreuses options paramétrables (pour la difficulté notamment), on regrette un peu l’absence d’un mode multijoueur ou chronométré histoire de se mesurer à un ami ou au reste du monde (Anglais). Il est vrai que nous avons beaucoup insisté sur ce point tout au long de notre critique (l’Anglais), mais les Anglophobes sont mis sur le carreau et c’est dommage… Au final, on regrette que le jeu ne propose pas une version Française qui rattraperait en partie les autres défauts !

Conclusion 3.5 /10 Crazy Zen Crossword propose un challenge intéressant et finalement peu commun… Mais il souffre d’un ÉNORME défaut, il est uniquement disponible en Anglais ! La maîtrise de la langue de Shakespeare est un indispensable pour profiter pleinement du titre… Qui plus est, on aurait apprécié quelques modes de jeu supplémentaires comme par exemple un contre la montre ou un éventuel mode deux joueurs… En l’état, on vous recommandera d’acheter le dernier Télé 7 jeux, chez votre buraliste, ça reviendra moins cher et il sera en Français ! LES PLUS Challenge Intéréssant

