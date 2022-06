On le sait de manière officielle depuis hier, la série Persona arrive (presque) au grand complet sur Nintendo Switch.

Et bien évidemment, à peine annoncée et déjà comparée ! C’est donc GameXplain qui s’est une fois encore frotté à cet exercice en comparant les versions Xbox, Playstation et Nintendo Switch de Persona 5 Royal et le résultat est plutôt réussi ! On vous laisse découvrir cela en image, juste là:

Persona 5 Royal : Transféré dans un lycée à Tokyo, le protagoniste fait un rêve étrange. « Tu es prisonnier du destin. Dans un future proche, la désolation t’attend ». Avec un objectif de « réhabilitation » se profilant à l’horizon, il doit sauver les autres de leurs désirs déformés et exacerbés en portant le masque d’un Voleur Fantôme.

Persona 5 Royal fait un retour triomphant, accompagné de ses DLC précédemment sortis !