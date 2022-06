Primordia est un jeu en pointer-cliquer développé par Wormwood studio & édité par Wadjet eye Games et sorti en Décembre 2012 sur PC et Mars 2022 sur notre chère Switch.

Dans ce récit, qui ressemble plus à un pèlerinage post-apocalyptique, nous incarnons Horatio, un robot humanoïde spécialisé dans l’ingénierie et un peu bordélique, toujours accompagné de son acolyte flottant Crispin, inventoriste et sarcastique. Tous deux sont à la recherche d’énergie pour pouvoir rester en “vie” dans le but de pouvoir percer le secret de l’humanité aujourd’hui disparue, mais un robot bien plus imposant et lui aussi à la recherche de sources d’énergie, va dérober leur source d’alimentation. C’est comme ça que nos deux robots vont devoir explorer un monde sans vie à la poursuite de leur antagoniste et indirectement en apprendre plus sur ceux qui les ont créés.

Elémentaire mon cher crispin !

Question gameplay le jeu est très simple, c’est le but même du “pointer-cliquer” mais ce type de gameplay ouvre pas mal de possibilités en matière d’enquête comme : trouver un petit objet sous une plaque de métal ou encore de pouvoir additionner deux items trouvés pour en faire un autre. Dans Primordia, les énigmes sont plutôt ardues, mais cohérentes et nos chers personnages ont tendance à en savoir un peu plus que nous, il suffit de les écouter pour avoir le déclic ! Question déplacement, ça pourrait s’avérer un peu lent, faire du plan par plan en cliquant pour avancer peut en rebuter quelques-uns, ceux qui n’ont pas connu Dofus ou encore Fallout 1&2 en tout cas… Même certains qui ont connu d’ailleurs…

Pitch black a la mad max !

Le design du jeu a un style rétro-futuriste fin des années 80’s début 90’s que les fans d’Alien, Mad Max vont adorer. Chaque plan ou tableau est littéralement différent, très bien réalisé et chacun rapporte leurs âmes au jeu.

La bande son quant à elle, met vraiment mais alors vraiment dans l’ambiance des années où la fin du monde était prévue avant l’an 2000 et causé par des robots, ce jeu aurait pu sortir en 1990 qu’il irait parfaitement avec l’époque donnant un côté immersif et peut-être pour certains, nostalgique.

Conclusion 6.6 /10 Primordia est un jeu avec une mécanique très basique, mais avec une âme fidèle d’une époque révolue, un design agréable, bourré de bons dialogues qui nous fait nous attacher à nos chers personnages principaux et nous donne envie d’avancer pour en savoir toujours plus ! Reste quand même un peu cher sur l’eShop. LES PLUS Design rétro-futuriste

Design rétro-futuriste Bande son post-apo au synthé

Bande son post-apo au synthé Dialogues riches

Dialogues riches Enigmes multiples LES MOINS Gameplay vieillissant

Gameplay vieillissant Prix Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Gameplay 0

Prise en main 0

Prix 0