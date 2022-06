Ultra Kaiju Monster Rancher faisait partie des titres annoncé lors du « Nintendo Partner Showcase » Japonais, mais était aux abonnés absents pour celui de l’Europe et des États-unis… (Les directs chez nous sont différents de ceux du Japon). Certains d’entre-nous étaient un peu triste à l’idée que ce titre soit réservé au marché Japonais (Après tout, nous aussi on aime les Kaijus !)

Et bien soyez rassurés, le titre bénéficiera également d’une version Anglaise comme vient de le réveler Bandai Namco Asie. Cela ne signifie pas pour autant qu’il débarque immédiatement sur les stores US et Européens, mais garanti au moins une version un peu plus accessible (et peut-être une sortie chez nous ?)

En attendant, nous vous laissons avec la première bande-annonce en Anglais !

Élevez votre propre Ultra Kaiju dans Ultra Kaiju Monster Rancher ! Nourrissez-les, entrainez-les et faites bien plus encore avec votre Kaiju ! Il s’agit d’un crossover entre la série Ultraman et la franchise Monster Farm (connu également sous le nom de Monster Rancher).