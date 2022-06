Après un passage exclusif en Chine, Les Lapins Crétins font leur retour sur Nintendo Switch dès aujourd’hui ! Pour l’occasion le party game d’ Ubisoft, The Lapins Crétins : Party of Legends, s’offre une démo que vous pouvez télécharger dès maintenant sur l’eShop !

Les Lapins Crétins se sont lancés dans une aventure épique, rejoignez-les dans ce party game déjanté ! Aidez-les dans leur incroyable quête remplie de fous rires et de personnages hauts en couleur. Jouez en famille ou entre amis au plus incroyable des Lapins Crétins Party et découvrez une foule de mini-jeux désopilants.

– Découvrez un jeu déjanté avec jusqu’à quatre joueurs en local

– Jouez en équipe ou affrontez-vous dans 50 mini-jeux amusants

– Créez des listes personnalisées avec vos jeux favoris

– Tout le monde peut s’amuser grâce aux niveaux de difficulté personnalisable et aux commandes faciles à prendre en main

– Rencontrez des personnages hauts en couleur au fil d’une légende en quatre chapitres