Un nouveau lot de jeux SEGA Genesis/MegaDrive vient de s’ajouter sur le Nintendo Switch Online, au programme:

Comix Zone (un jeu d’action qui vous fera voyager dans des planches de comics.)

Target Earth (Un Run'N'Gun)

Zero Wing (Un shoot'em up)

Mega Man: The Wily Ways (qui compile les trois premiers Mega Man et rajoute la Wily Tower)

Attention, pour rappel, la Megadrive n’est disponible que pour les joueurs membres du Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Le pack d’extension comprend également l’accès aux jeux N64, le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons, et le DLC Booster Course Pack pour Mario Kart 8 Deluxe.