Comme chaque mois, Nintendo nous propose de revenir sur une sélection des jeux qu’ils mettent en vedette !

Voici donc le programme pour juin 2022 :

-Fall Guys

-Mario Strikers : Battle League Football

-CupHead (DLC : The Delicious Last Course)

-Fire Emblem Warriors : Three Hopes

-Card Shark

-Monster Hunter Rise : Sunbreak

-Silt

-Cloud Gardens