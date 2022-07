Après un mois de juin 2022 très riche en bons jeux, le mois de juillet est en feu !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juin 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Xenoblade Chronicles 3 (29 juillet)

Xenoblade Chronicles 3 est le nouvel épisode de la série de jeux de rôles acclamée Xenoblade Chronicles et dépeint l’avenir commun des deux jeux précédents. Xenoblade Chronicles 3 peut également servir de porte d’entrée pour qui désire s’aventurer dans un RPG titanesque aux personnages hauts en couleur portés par un scénario profond. Aionios, le monde de Xenoblade Chronicles 3, est le théâtre d’une guerre sans fin opposant les nations de Keves et d’Agnus, dont les soldats doivent chaque jour risquer leur vie sur le front. Six soldats venus de ces deux nations ennemies se voient confier une mission spéciale. Ces personnages autrefois mus par une haine mutuelle arriveront-ils à briser le cycle de violence dans lequel leur monde est piégé ? Dans ce conte envoûtant, les joueurs vont voyager aux côtés de ce groupe voué à défier le destin et à découvrir la vérité sur ce monde où chaque victoire au combat et chaque revers est une nouvelle chance de changer le cours de l’histoire et de triompher d’un destin incertain.

Azure Striker GUNVOLT 3 (28 juillet)

Le nouvel épisode de la série Gunvolt, jeu d’action en 2D ultra-rapide, arrive enfin avec Azure Striker Gunvolt 3. Mêlant une intrigue passionnante et un gameplay stimulant, Gunvolt 3 est l’épisode le plus extravagant de la série à ce jour ! Incarnez Gunvolt, le protagoniste de la série, et Kirin, sa nouvelle star, en passant de l’un à l’autre à la volée pour conquérir les innombrables niveaux de Gunvolt 3 et terrasser ses boss. Le mode Scénario+ permet de ne pas interrompre l’action avec les péripéties du scénario, mais la nouveauté de Gunvolt 3 réside aussi dans les impulsions d’image, des invocations et des équipements à collectionner issus de la mémoire de Gunvolt. Plus de 150 modèles différents sont disponibles ! Gunvolt 3 a été développé pour la Nintendo Switch pour offrir des visuels plus nets et des effets étonnants qui accompagnent l’action ultra-rapide !

KLONOA Phantasy Reverie Series (8 juillet)

Klonoa est de retour! Klonoa Phantasy Reverie Series ramène Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil en versions remastérisées dans une seule et même collection destinée aux adeptes, nouveaux et anciens. Préparez-vous à partir à l’aventure et à sauver le monde!

Digimon Survive (29 juillet)

La carte du monde aidera les joueurs à explorer leur environnement, avec de nombreuses interactions importantes entre Takuma, ses amis et leurs Digimons. Les choix sont importants car ils peuvent avoir un impact non seulement sur l’histoire et le destin de certains personnages, mais aussi sur la façon dont certains Digimon évoluent. Les interactions s’avéreront également utiles pendant la bataille, car les joueurs pourront encourager leurs Digimon à leur donner des boosts et des avantages, et essayer de parler aux Digimons ennemis avec une chance de les recruter dans leur équipe. Au cours de ces batailles, le positionnement sera important pour obtenir un avantage, ainsi que l’utilisation d’objets et de compétences pour survivre dans ce monde mystérieux. Enfin, les Digivolutions joueront un rôle important en donnant de forts coups de pouce aux Digimons et en inversant la tendance dans les batailles.

LIVE A LIVE (22 juillet)

Découvrez de nombreux récits aux héros, périodes et gameplay uniques dans ce classique du RPG qui revient en HD-2D ! LIVE A LIVErevient à la vie le 22 juillet sur Nintendo Switch. Une démo proposant le début de trois chapitres fera son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop et vous pourrez ensuite transférer votre progression vers le jeu complet après l’avoir acheté. Commencez à écrire votre épopée multiséculaire dès aujourd’hui !

Beasties (1er juillet)

Les Beasties vivent en totale harmonie et symbiose avec les humains. Mais cette harmonie est rompue après la disparition d’un Beastiemaster. La guilde des Beastiemasters vous envoie dans un village reculé pour découvrir ce qui est arrivé au maître.

Yurukill: The Calumniation Games (8 juillet)

Accusé(e) d’un horrible crime que vous n’avez pas commis, vous vous retrouvez à Yurukill Land, un mystérieux parc rempli d’attractions périlleuses auxquelles vous devez survivre si vous voulez retrouver votre liberté. L’auteur-scénariste Homura Kawamoto, surtout connu pour son célèbre manga Kakegurui, nous écrit une histoire tordue et complexe qui vous tiendra en haleine. En plus d’avoir une histoire détaillée, Yurukill offre aussi un gameplay shoot ’em up conçu par le célèbre développeur G.Rev ainsi que des classements en ligne permettant aux joueurs de comparer leurs progrès face à leurs adversaires.

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative (8 juillet)

Il y a six ans, la moitié droite d’un cadavre a été découverte. La moitié gauche n’a jamais été retrouvée… jusqu’à six ans plus tard, complètement fraîche sans aucun signe de décomposition. Maintenant, les agents spéciaux Mizuki et Ryuki, ainsi que leurs partenaires IA Aiba et Tama, sont chargés de résoudre les meurtres en série bizarres de Half Body tout en dévoilant le mystérieux complot connu uniquement sous le nom d’Initiative Nirvana…

Endling – Extinction is Forever (19 juillet)

Une maman renard, la dernière du genre, pourra-t-elle sauver ses trois renardeaux ? Découvrez à quoi ressemblerait la vie dans un monde ravagé par l’humanité à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure éco-consciente. Découvrez la force destructrice de la race humaine alors qu’elle corrompt, pollue, et exploite les ressources les plus précieuses de l’environnement naturel jour après jour. Explorez le monde à défilement latéral en 3D d’Endling et défendez vos petits, trois minuscules boules de poils sans défense, nourrissez-les, regardez-les grandir niveau après niveau, découvrez leurs personnalités uniques et leurs peurs, et surtout, aidez-les à survivre. Utilisez la furtivité pour guider votre portée vers un lieu moins dangereux à la faveur de la nuit. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez votre prochain déplacement avec prudence : ce pourrait bien être le dernier pour vous et vos petits.

Time on Frog Island (12 juillet)

Naufrage sur une île étrange. Une terrible tempête éclate sur les eaux autour de vous, propulsant votre bateau majestueux sur les côtes rocheuses d’une île aux alentours. À votre réveil, vous découvrez votre bateau en mille morceaux, échoué sur une île étrange peuplée de… grenouilles ? Tentez de trouver de quoi réparer votre bateau en faisant de multiples échanges qui vous mèneront aux quatre coins de cette île hors du commun. Faites la rencontre de personnages sympathiques, résolvez des puzzles qui demandent de la réflexion, trouvez des trésors cachés, et découvrez bien d’autres choses en explorant le monde de Time on Frog Island.

DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace (15 juillet)

Enfile le costume des super-chiens Krypto et Ace et élance-toi dans les airs pour protéger les rues de Metropolis dans cette aventure de sauvetage d’animaux inspirée du film ! Quand les chiens à capes préférés de Superman et de Batman découvrent que Lex Luthor complote pour enlever les animaux errants de Metropolis, ces combattants à quatre pattes n’ont pas l’intention de faire coucouche panier. Alors, utilise les pouvoirs de Vision thermique et d’Aboiement glacial de Krypto ou les attaques Barrage de batarangs et Coup d’épaule d’Ace pour mettre les LexBots à genoux. Sauve les animaux avant qu’ils ne soient enfermés dans le Zoo LexCorp et prépare-toi pour l’ultime combat contre Lex vêtu de son armure de guerre high-tech. Être un super-chien n’est pas de tout repos. Soigne tes amis à fourrure dans le Centre d’adoption pour les aider à trouver un foyer et reçois des récompenses spéciales. Et passe du temps avec tes amis Chip, Merton et PB pour améliorer tes super-pouvoirs. C’est un oiseau… C’est un avion… Ce sont les DC Super-Chiens !

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions (28 juillet)

Bienvenue dans les Dimensions de Jump+ ! La vie de Damien se retrouve complètement chamboulée lorsque sa famille déménage au Japon. De nature timide, il se réfugie alors dans son imagination sans bornes pour combler sa solitude, et crée un héros nommé Captain Velvet Meteor ! Épaulé par ses héros préférés de Jump+, Damien part explorer ce monde imaginaire et se battre pour trouver sa place au sein de ce nouveau foyer. Découvrez les deux facettes de la nouvelle vie de Damien en explorant sa nouvelle maison et en discutant avec sa famille. Plongez dans les Dimensions de Jump+, des mondes issus de son imagination pour prendre part à des combats stratégiques contenant des éléments d’infiltration et des énigmes à déjouer. Utilisez les attaques spéciales de vos compagnons de Jump+ et déclenchez des combos de type “Power” ou “Assist” pour anéantir des hordes d’ennemis avec un maximum de dégâts. Ou bien, jouez plutôt stratégique, et prenez le contrôle du champ de bataille avec des pouvoirs infligeant des altérations d’états ou qui envoient les ennemis valdinguer au loin. Incarnez Captain Velvet Meteor et aidez Damien à vaincre ses peurs dans une aventure stratégique accessible à tous les âges, que vous soyez un novice ou un joueur expérimenté !

Capcom Arcade 2nd Stadium (22 juillet)

Capcom vous ramène au temps des salles d’arcade avec une nouvelle collection de grands classiques ! Découvrez les nouveautés et les changements apportés par Capcom Arcade 2nd Stadium !

LOUD (15 juillet)

Frappez ces accords, les riffs commencent dès maintenant ! Respirez profondément et entrez dans un voyage musical pour réaliser vos rêves et devenir un véritable artiste ! Plongez dans l’ultime expérience de guitare d’arcade et perdez-vous dans ses rythmes et ses magnifiques effets audiovisuels. C’est l’histoire d’Astrid, une adolescente qui n’a pas vraiment envie de « grandir ». Nous sommes tous passés par là. Pour se changer les idées, elle occupe son temps libre avec son plus grand amour : la musique. Prenez votre manche à balai et jouez à votre guise, votre chambre est votre scène ! Grattez des airs de malade comme un groupe qui joue dans son garage, jouez de la air guitar dans le métro ou dans un pub local, et rejoignez Astrid dans une folle aventure pour signer son premier contrat avec un recruteur de talents.

Darker Skies (14 juillet)

La guerre est finie, mais ses effets persistent. Incarnez Jack, un survivant de la Guerre des Mondes qui tente de reconstruire un rayon thermique afin de se frayer un chemin vers la liberté et allumer l’étincelle qui reconstruira la civilisation. Explorez les horreurs qui peuplent le monde après la guerre interplanétaire, rencontrez des ennemis psychotiques ayant subi une exposition prolongée à l’herbe rouge. Récupérez les pièces de tripodes détruits pour reconstruire votre propre rayon thermique. Vous aurez même peut-être à affronter les quelques Martiens survivants. Fabriquez des armes et des objets et combinez-les avec intelligence pour éliminer les créatures laissées par la guerre, pour vous faufiler discrètement ou alors pour vous frayer un chemin à coup de fusil. C’est à vous de décider.

Pascal’s Wager: Definitive Edition (14 juillet)

Pascal’s Wager: Definitive Edition est un jeu RPG d’action captivant qui se déroule dans un univers de fantasy sombre. Incarnez les Hérauts dans leur quête pour découvrir ce qui se cache derrière la mystérieuse Brume sombre.

Un monde sans lumière

Les Colosses, de mystérieuses créatures qui dissipèrent la Brume sombre enveloppant autrefois le pays de Solas, s’effondrent. En tant que Héraut, vous devrez explorer les différents lieux créés à la main dans ce monde intrigant qui regorgent de secrets, de mystères et d’histoires énigmatiques. C’est à vous qu’il revient de découvrir la véritable histoire de Solas…

Expérience de combat intense

Adonnez-vous à des combats incroyablement captivants avec des styles différents pour les cinq personnages puissants et ingénieux disponibles. Les forces obscures que vous affrontez sont impitoyables et rusées – les boss mettront votre organisation, vos réflexes et votre détermination à l’épreuve.

(Un mode facile plus accessible est disponible.)

L’histoire de l’humanité dans les ténèbres

Il y a plusieurs siècles, le soleil coula dans la mer entraînant une Brume sombre qui enveloppa les terres. D’imposantes créatures commencèrent alors à apparaître : les Colosses. Ils apportèrent de la lumière aux zones qui les entouraient, et permirent aux humains de trouver leur dernier refuge. Des milliers d’années après l’apparition des Colosses, une mystérieuse maladie les affecta et les créatures de lumières s’effondrèrent les unes après les autres… Sur la piste des Colosses effondrés, Terrence le Héraut et ses compagnons embarquent dans un périple difficile. Ils rencontreront des personnages bienveillants et maléfiques et devront sceller leur destin ou les aider au cours de leur quête visant à lever le voile sur le mystère de ce monde des ténèbres.

Railways – Train Simulator (7 juillet)

Railways présente des éléments minimalistes et artistiques fusionnés dans une expérience immersive où tous les avantages d’un voyage en train sont mis en valeur, y compris des paysages étonnants observés au ralenti. Chaque niveau apporte un nouveau défi à la piste, plus de chaos et bien sûr des mouvements intelligents de votre côté. Tous à bord, ce train est prêt à partir! Il s’agit d’un simulateur de train où la patience est une vertu. Pour réussir, vous devez attendre le bon moment et utiliser vos compétences en gestion de train pour faire glisser les trains d’un chemin de fer à l’autre. Mais soyez prudent ou les trains vont s’écraser! Pensez-vous avoir les compétences pour être un maître des chemins de fer?

Gamedec (1er juillet)

Gamedec est un RPG isométrique cyberpunk en solo. Vous y incarnez un détective qui résout des crimes dans des mondes virtuels. Faites usage de votre bon sens pour recueillir des informations de la part de vos témoins et de vos suspects, sans vous laisser tromper. Le jeu s’adapte continuellement à vos choix sans jamais vous juger. Gamedec est un RPG isométrique cyberpunk en solo et sans combat. Vous y incarnez un détective qui résout des crimes dans des mondes virtuels. Faites usage de votre bon sens pour recueillir des informations de la part de vos témoins et de vos suspects, ne vous laissez pas tromper, sauvez des vies, et enquêtez sur les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants. Le jeu s’adapte continuellement à vos choix sans jamais vous juger : vos choix vous définissent. Bienvenue dans la Varsovie du XXIIe siècle. La technologie du futur est si avancée que le « réel » est un concept relatif, tandis que la « vie » et la « mort » se déclinent en de nombreuses définitions. Les mondes virtuels nourrissent des problèmes bien réels de la nature humaine : luxure, paresse, envie et orgueil. Les habitants de ces mondes virtuels ont besoin de spécialistes : les Gamedecs, des détectives privés qui ont une certaine expérience de ces mondes et qui travaillent pour découvrir et exploiter des mécanismes cachés dans ces réalités moyennant une commission de leurs clients. Vous êtes l’un d’eux. Vous êtes un Gamedec. En se concentrant sur le développement du personnage à travers les prises de décision, Gamedec s’inspire des jeux de rôle sur table. Obtenez des aptitudes et créez votre boîte à professions unique afin de mener des enquêtes à votre manière. Découvrez les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants grâce aux informations recueillies dans le codex. À l’instar des jeux de rôle sur table classiques, vous avez la liberté d’approcher les situations selon divers angles et n’êtes pas forcé à une solution unique : les décisions n’appartiennent qu’à vous. Caractéristiques générales de Gamedec : Interagissez avec des PNG pour recueillir des renseignements, et accédez à plusieurs options de dialogue en fonction de vos choix, de la profession que vous avez développée et des connaissances que vous avez acquises. Visitez de nombreux mondes virtuels, depuis un environnement trompeur semblable à une ferme jusqu’à des royaumes fantaisistes en passant par des réalités cyberpunks obscures. Utilisez votre codex et votre déduction pour démêler les faits et les évidences afin de clore l’affaire. Trouvez votre propre réponse et agissez en fonction de votre éthique personnelle, de votre intégrité ou simplement selon un sens poétique de la justice. Modelez votre personnage selon des actions qui apportent des effets positifs ou négatifs. Déterminez la manière dont vous voulez être perçu par les autres en choisissant des traits de caractère qui correspondent à votre manière de jouer. Développez votre propre Gamedec à travers vos décisions, vos choix et vos actions. Rencontrez de nouveaux personnages dans le Realium et le Virtualium qui peuvent être amicaux ou hostiles : cela dépendra de vos décisions au cours du jeu.