Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.7.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour un héros légendaire

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Roy, Lion flamboyant, obtiendra de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude B

Refus 3

Si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi, réduit les dégâts des attaques pendant le combat et des aptitudes spéciales à effet de zone d’un pourcentage égal à 4x la différence (40 % maximum, aptitudes spéciales des striges exclues). Si PV de l’unité ≤ 75 % et que l’aptitude spéciale est activée en attaquant, inflige 5 dégâts supplémentaires lorsque l’aptitude spéciale se déclenche.

Non compatible :

・ Aptitude C

Humanité II

En début de tour, si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié qui n’est pas une bête ou un dragon, confère Atq/Vit +6 à l’unité et aux alliés à 2 cases ou moins (bêtes et dragons exclus) pendant un tour. Pour chaque caractéristique (Atq/Vit/Déf/Rés), confère le boost le plus élevé parmi ceux des alliés à deux cases ou moins qui ne sont pas une bête ou un dragon pendant le combat. Réduit les dégâts de la première attaque de l’ennemi de X % pendant le combat (X = valeur totale des boosts des 3 alliés à 2 cases ou moins qui ne sont pas une bête ou un dragon ayant le total de boosts le plus élevé ; maximum : 40). Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Roy, Lion flamboyant, aura une nouvelle arme à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes et améliorations » pour en savoir plus.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir seront ajoutés !

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.7.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 7 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 7 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/8/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 7 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.7.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 6 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.7.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, le héros suivant pourra obtenir une nouvelle arme qui lui sera réservée.

Lance pulsation

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kjelle, Cœur juste

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Lame du dragon

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Roy, Lion flamboyant

Épée d’ombre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Mareeta, Victime des lames

Croc de Tagüel

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Palne, Fière Tagüel

Croc du tigre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Mordecai, Guerrier tendre

Gjallarbrú

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Fjorm, Mariée des glaces

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de l’assaut de l’arène +

○ Le filtre par bénédiction sera configuré par défaut dans l’écran « Gérer les équipes ».

○ Le filtre par bénédiction sera automatiquement configuré sur la bénédiction de la saison concernée dans l’écran « Gérer les équipes » de l’assaut de l’arène +. Vous pourrez accéder à cet écran après avoir touché le bouton « Combattre » lors du premier combat. Puis, il s’affichera à nouveau après avoir sélectionné votre adversaire lors des combats suivants.

Note : il est également possible de reconfigurer les filtres manuellement.

○ Augmentation du nombre de dracofleurs obtenues avec les récompenses de rang.

À partir de la saison commençant le 12/7/2022 7:00(UTC), le nombre de dracofleurs distribuées avec les récompenses de rang augmentera pour tous les rangs.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 2 100.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 12/7/2022 7:00(UTC).

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ École infanterie (A/D) : niveau 10

・ École armure (A/D) : niveau 10

・ École cavalerie (A/D) : niveau 10

・ École vol (A/D) : niveau 10

○ Mise à jour du centre d’éther.

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Le Héron Blanc » de Fire Emblem: Path of Radiance et « Une journée ordinaire » de Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.

○ L’erreur suivante se produisant dans la version 6.6.0 sera corrigée :

・ Lorsque vous lancez un combat amical entre deux saisons, les héros concernés par Appel aux armes de la saison précédente sont toujours considérés comme des héros de l’Appel aux armes. De plus, il se peut que dans certains cas, l’équipe de défense de l’adversaire ne soit pas mise à jour dans les combats amicaux.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Avatar de feu : niveau 6

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Muarim, Instinct primaire

・ Larum, Mariée danseuse

■ Autres modifications

○ Correction d’une erreur entraînant un calcul incorrect des dégâts.

Nous allons corriger une erreur provoquant un calcul de résultats incorrect lorsque plusieurs effets réduisant les dégâts jusqu’à un certain pourcentage se chevauchent, la conséquence étant que la valeur des dégâts réduits est extrêmement élevée.

○ Certaines phrases prononcées par Larum, Mariée danseuse, vont être modifiées.

Actuellement, la phrase prononcée par Larum, Mariée danseuse, lorsqu’elle utilise son aptitude Danse est la même que celle prononcée lorsque vous touchez son écran de profil. La phrase étant très longue, nous avons décidé de la remplacer par celle prononcée lorsqu’elle active son aptitude spéciale.

■ À propos de la maintenance

Une opération de maintenance pour la version 6.7.0 est prévue du 5/7/2022 4:00(UTC) au 5/7/2022 7:00(UTC).

*Ces horaires sont approximatifs. Il est possible que la maintenance se termine avant ou après la date fixée.

Fire Emblem Heroes sera indisponible pendant toute la durée de l’opération.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour ! Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.