CALABASAS, Calif. – Le 4 juillet 2022 – L’éditeur de jeux vidéo 505 Games est heureux de confirmer sa présence à la Gamescom cette année, le plus grand événement mondial gaming B2C et le rendez-vous B2B européen incontournable de l’industrie. 505 Games fait son grand retour à l’événement auquel il n’avait pas pu participer physiquement depuis 2 ans.

L’éditeur accueillera plus de médias, de partenaires et d’invités qu’auparavant dans un espace spacieux spécialement conçu pour que tous puissent se réunir, échanger et de découvrir les projets de 505 Games.

« C’est avec beaucoup d’optimisme envers l’avenir que nous faisons cette annonce », a déclaré Neil Ralley, Président de 505 Games. « Notre line-up est diversifié et nous avons hâte de le révéler à nos partenaires. Le retour de la Gamescom nous offre l’opportunité de montrer notre ambition et la direction que nous prenons. Tout le monde chez 505 Games se réjouit à l’idée de retrouver la communauté des joueurs au sens large. »

505 n’a pas encore dévoilé les titres qui seront présentés, mais ne nouvelles annonces auront lieu avant la Gamescom.

Le business booth de 505 Games sera dans le HALL 2.1, au ‘Marketpoint’, Stand C029-A010.