Depuis vendredi, c’est l’Anime Expo à Los Angeles (encore jusqu’à ce soir), l’occasion pour quelques éditeurs d’annoncer des licences vidéoludiques venues tout droit du Japon…

On commence avec Aksys Games qui proposera 6 nouveaux titres, principalement des Visual Novel, en 2023:

Shuuen no Virche ~ErroЯ:Salvation: Entourés par la mer et les fleurs noires du malheur, les citoyens d’Arpecheur sont condamnés à mourir à l’âge de 23 ans. Dans ce pays possédé par le dieu de la mort, une jeune femme nommée Ceres semble hâter la mort de tous ceux qu’elle rencontre et décide mettre fin à sa propre vie. Mais soudain, un homme mystérieux appelé le « watchman of death » apparaît devant elle et rien ne sera plus pareil. (Visual Novel)

Inescapable Développé par Dreamloop Games, Inescapable est un thriller social qui se déroule dans une station balnéaire tropicale : vous avez été kidnappé et forcé de participer à une émission de télé-réalité tordue avec 10 inconnus. À la fin de votre séjour, vous recevrez 500 000 $. Il n’y a qu’un hic – sur l’île, il n’y a pas de règles et pas d’échappatoire. L’histoire d’Inescapable explore la nature humaine et jusqu’où les gens sont près à aller pour l’influence sociale, la richesse et leurs propres désirs – et jusqu’où ils pourraient être prêts à aller quand ils ont la permission d’ignorer les règles. (Visual Novel)

Spirit Hunter: Death Mark II

La suite tant attendue du Visual Novel d’horreur primé de 2018 arrive au public occidental en 2023. (Visual Novel)

Norn9: Var Commons & Last Era Norrn9: Var Commons arrive sur Nintendo Switch, suivi du fandisc Last Era, localisé pour la première fois en Occident ! Dans Var Commons, l’enfant prodige Sorata se retrouve emporté dans le temps vers un mystérieux navire avec trois jeunes femmes et huit autres hommes dans une aventure pour découvrir les secrets qui se trouvent à Norn ! Last Era poursuit les aventures de l’équipe en trois parties passionnantes. (Visual Novel)

Radiant Tale Tifalia aspire à une vie mouvementée et son vœu se réalise lorsqu’un groupe inhabituel se faisant appeler CIRCUS débarque dans son hôtel et la force à travailler en tant que productrice. Un dragon fou qui adore chatouiller, un clown qui ne fait pas rire, une créature aquatique qui ne veut pas utiliser la magie de l’eau, un acrobate qui ne sait pas divertir, une boule de poils ivrogne, un leader démotivé , et un producteur amateur qui vient de rejoindre la bande. Cette émission peut-elle être un succès ? (Visual Novel)

Pups & Purrs Pet Shop Créez l’animalerie la plus jolie de la ville et passez vos journées à travailler avec d’adorables animaux ! (Jeu de gestion)

Spike Chunsoft de son côté annonce 3 nouveaux titres pour la fin de cette année, mais aussi pour 2023:

Chaos;Head Noah/ Chaos;Child Double Pack: Le 7 Octobre 2022 CHAOS;HEAD NOAH est également inclus dans le CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK pour Nintendo Switch. CHAOS;HEAD NOAH est le premier remaster HD de la série CHAOS;HEAD qui a été amélioré depuis la première version. Tout a été remastérisé en 1080p et le jeu a été amélioré grâce au moteur MAGES. Le jeu comprend également toutes les vidéos remasterisées en HD, y compris des nouvelles chansons créées pour le portage. Profitez de la fantaisie, de la folie, en haute définition. (Visual Novel)

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness: le 2 Septembre 2022 L’histoire commence avec la rencontre de Riko et Reg dans le premier épisode de la première saison. Cela marque le début de leur grande aventure et, ensemble, ils se rendent au camp d’explorateurs dans le deuxième niveau des Abysses. Découvrez le pouvoir impressionnant de la malédiction des abysses, ainsi que les étonnantes entités légendaires connues sous le nom de créatures primitives. Préparez-vous à découvrir le monde de Riko et de ses amis. Il s’agit d’un Action-RPG en 3D

Anonymous;Code: 2023 La très attendue série d’aventures scientifiques ANONYMOUS;CODE arrive en Occident en 2023. Il s’agit du dernier travail du créateur de STEINS;GATE, Chiyomaru Shikura, en collaboration avec l’équipe qui a travaillé sur les autres opus de la série. Vivez l’histoire des hackers qui réécriront le futur. (Visual Novel)