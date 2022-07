Disponible depuis 2 ans sur Xbox et Playstation, Sword Art Online: Alicization Lycoris aura droit à une sortie sur Nintendo Switch.

Outre l’annonce via le tweet ci-dessous, aucune information autre que le trailer. Le jeu « devrait » sortir cette année.

Vivez des combats intenses et combinez des compétences d’épée et des Arts sacrés avec vos personnages préférés de SAO ! Ils ont tout partagé. Ils pensaient que rien ne les séparerait jamais. Kirito se réveille dans un monde virtuel inconnu. Pourtant, il lui semble si familier… Dans le dernier opus de la série de RPG, Kirito part explorer l’Underworld, le monde gigantesque révélé dans la série animée SWORD ART ONLINE ! Vivez des combats intenses et combinez des compétences d’épée et des Arts sacrés avec vos personnages préférés de SAO ! Kirito fait la rencontre d’un jeune homme du nom d’Eugeo. Liés par une ancienne promesse et décidés à ne pas se séparer, ils partent ensemble à l’aventure. Rien ne pourra les empêcher d’atteindre leur but.

Sword Art Online: Alicization Lycoris, dernier opus d’une série animée populaire, vous plonge au cœur du monde virtuel « Underworld » de l’arc Alicization. Découvrez des graphismes dignes des meilleurs JRPG, et incarnez le protagoniste Kirito. Laissez-vous transporter par une histoire intense et des combats aux fonctionnalités évoluées.

Parcourez l’Underworld d’où que vous soyez, Sword Art Online: Alicization Lycoris arrive sur Nintendo Switch ! ⚔️ https://t.co/udSAZtYmIq pic.twitter.com/VnKqlWIgC8 — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) July 4, 2022