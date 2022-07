La série des Epic Mickey a fait le bonheur (et les belles heures) des joueurs sur Nintendo Wii, au point qu’il fut même un temps envisagé de raliser un spin-off mettant en avant le canard le plus râleur de l’écurie Disney, Donald !

Malheureusement, le projet n’a pas abouti et a été victime de la fermeture de Disney Interactive Studios en 2016. Toutefois, le Youtubeur Daniel Ibbertson de Slope’s Game Room a pu obtenir des images inédites du jeu alors qu’il était encore en développement. On constatera que celui-ci reprend le moteur de Epic Mickey 2: Le retour des héros…

La série des Epic aurait même pu donner lieu à d’autres spin-off, comme un certain Disney Epic Racers, un jeu de course façon Mario Kart dont l’idée semble avoir été reprise pour un certain Disney Speedstorm… Si ça se trouve, peut-être que nous aurons également l’occasion de revoir Donald dans une nouvelle aventure ?

En attendant, vous pouvez décrouvrir ces quelques secondes de vidéo juste là: