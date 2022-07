On y arrive, Xenoblade Chronicles 3 viendra occuper vos journées (ou pas) dès le 29 Juillet !

Histoire de patienter les 25 jours restants, nous vous proposons une sélection de quelques vidéos mettant en avant les attaques, les attaques Ouroboros, mais aussi quelques cinématiques…

Installez-vous confortablement, ça se passe juste là:

Xenoblade Chronicles 3 sortira plus tôt qu’annoncé sur Nintendo Switch ! Originellement prévue pour septembre 2022, la date de sortie du jeu a été avancée au 29 juillet 2022. Le nouvel opus de cette grande série de RPG transportera les joueurs dans une aventure épique dont le thème central est la vie et se déroulant dans l’avenir commun aux deux jeux précédents de la série. Les joueurs incarneront deux protagonistes, Noah et Mio, originaires de deux nations en guerre : Keves et Agnus. En tout, six personnages issus de ces deux nations vont unir leurs forces pour découvrir la vérité derrière ce conflit. Pour cela, ils font route vers la Marche de l’Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée.