L’Anime Expo qui s’est déroule ce week-end était également l’occasion d’avoir un aperçu « in game » de Pac-Man World Re-Pac. Nous devons cette vidéo à Nintendo Everything (que nous remercions au passage !).

Outre l’aspect graphique amélioré (encore heureux vu que le jeu était sorti sur PS1 à l’origine), on constate quelques nouveautés, comme la présence du Mega Pac-Man pour dévorer les fantômes qui n’était pas présent dans le jeu original. On apprend aussi qu’une fois le jeu terminé, on débloquera le jeu Pac-Man original (on n’en doutait pas, c’est même indiqué dans la fiche du jeu).

Au programme vous pourrez donc assister à des phases de plateforme, des phases de shoot’em up (légèrement différentes de la version originale) et des combats contre les Boss ! Vous pouvez découvrir tout cela, juste ici:

Pac-Man World Re-Pac est attendu pour le 26 Août 2022 !

PAC-MAN arrive chez lui le jour de son anniversaire pour découvrir que les fantômes ont kidnappé sa famille et ses amis… La fête est gâchée ! Partant à leur rescousse, PAC-MAN fait route vers l’Île aux fantômes !

Avec une interface utilisateur améliorée, des mécaniques optimisées et des graphismes mis à jour, PAC-MAN WORLD Re-PAC est un classique qui a fait peau neuve !

Esquivez les fantômes, utilisez votre environnement pour résoudre des énigmes, sauvez la PAC-FAM et bien plus encore dans ce jeu de plateformes.

Effectuez de gros rebonds, des roulades, des attaques Pac-bille et des vols planés jusqu’à arriver au combat final contre TOC-MAN !

Jouez à l’aventure principale en MODE QUÊTE, profitez d’une multitude de labyrinthes 3D en MODE LABYRINTHE, et jouez au PAC-MAN original en MODE CLASSIQUE !

