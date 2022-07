En mars dernier, nous vous avons signalé que la chaîne boutique Wii avait été mise hors ligne, tout comme la boutique DSi. Cela a pris quelques mois, mais il semble que les deux boutiques soient de retour.

La déclaration de Nintendo à l’époque mentionnait simplement qu’une « maintenance » était en cours. La société n’a pas donné d’échéance pour leur retour. Gardez à l’esprit que si la chaîne boutique Wii et la boutique DSi sont de retour, il n’est pas possible de faire de nouveaux achats. Nintendo a mis fin à cette fonctionnalité en 2019 sur Wii et en 2017 sur DSi. La Wii U et la 3DS sont les prochaines sur le billot, puisque les eShops de ces consoles fermeront les achats en mars 2023.

Nintendo a déjà déclaré qu’elle mettrait fin aux retéléchargements de contenu de la chaîne boutique Wii « à un moment donné », bien qu’aucune annonce n’ait été faite jusqu’à présent. Les propriétaires de Wii U et de 3DS pourront toujours accéder au contenu précédemment acheté dans les eShops « dans un avenir prévisible ».